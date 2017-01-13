Фото: top68.ru

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в пятницу, 13 января, поздравил журналистов с Днем российской печати. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Карлин отметил, что "журналистским трудом создается летопись региона". Ежедневно работники СМИ информируют местных жителей, поднимают важные экономические и социальные вопросы, а также "содействуют консолидации общества для их решения", добавил он. Карлин сердечно поблагодарил журналистов "за принципиальную позицию и неравнодушное отношение к задачам развития региона" и произнес особые слова благодарности тем, кто объективно освещал события минувшего года, которые "способствовали продвижению в медиапространстве значимых для будущего Алтайского края проектов".

Губернатор добавил, что много интересных инфоповодов появится в год 80-летия региона, в том числе череда юбилеев старейших периодических печатных изданий. Одним из таких изданий является газета "Алтайская правда", которая отметит свое 100-летие. "Ее архивы хранят всю историю края, память о земляках, героях войны и труда, выдающихся спортсменах, деятелях науки и культуры. Традиции патриотизма, стремления к объективности, заложенные теми, кто стоял у истоков алтайской журналистики, и сегодня вдохновляют представителей профессии. Лучшие творческие работы вновь получат высокую оценку и заслуженные награды по итогам краевого конкурса журналистского мастерства", – сказано в сообщении главы региона.

В заключение Карлин пожелал работникам СМИ, чтобы их таланты и умения "всегда стояли на страже справедливости, служили миру, добру и созиданию", а также здоровья, новых идей и профессиональных успехов.