Иллюстрации: barnaul.org, fotobus.msk.ru

Автобусы маршрута №104ю в Барнауле с 16 января меняют схему движения в целях улучшения транспортного обслуживания поселков Бельмесево, Мохнатушка, Черницк, микрорайона Благодатное и села Лебяжье.

Как сообщили в пресс-центре мэрии Барнаула, с понедельника автобусы будут ходить по следующему маршруту: (п. Бельмесево) улица Молодежная — улица Мостовая – Змеиногорский тракт — улица Белинского – проспект Дзержинского – улица Центральная – улица Пионерская (п. Черницк) — улица Нагорная (п. Мохнатушка).

В будни по маршруту будут ходить два автобуса, в выходные и праздники — один.