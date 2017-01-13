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Стритрейсершу Мару Багдасарян арестовали на 15 суток из-за пропусков обязательных работ, к которым ее приговорили за многочисленные штрафы за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя УФССП России по Москве Тимура Коробицына.
Мировой участок Савеловского районного суда назначил Багдасарян наказание в четверг, 12 января. Ее взяли под стражу в зале суда.
Коробицын отметил, что должница без законных оснований пропустила два дня обязательных работ, хотя ее уведомили о последствиях неисполнения судебного решения.
В итоге судебный пристав-исполнитель Савеловского ОСП по УФССП России по Москве составил протокол по статье "Уклонение от исполнения административного наказания", заключил Коробицын.
Напомним, девушка получила известность после гонок на Gelandewagen с сыном вице-президента "Лукойла" Русланом Шамсуаровым. Ранее появилась информация, что за девушкой числится свыше 50 неоплаченных штрафов.
Комментарии
это самое важное событие в истории человечества
Ну тупыыыые! (Цитата Задорнова, адаптированная для РФ)
Закон - есть закон, нормально, скоро и на Алтае никто не посмеет уклоняться.
А почему она не в колонии? Она же рецидивист.
Kim Vlad Pu зарегистрированный 13 января 2017 г. 10:21 ты дурак? вот зачем эта фраза тобой здесь была оставлена? какая логическая связь между сабжем и твоим высером?
- гость - 13 января 2017 г. 10:35 это административный состав, тут нет рецидива