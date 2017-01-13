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Новости

Стритрейсершу Багдасарян арестовали за уклонение от обязательных работ

, ИА "Амител"
Девушка незаконно пропустила два дня обязательных работ

Фото: kvedomosti.com

Стритрейсершу Мару Багдасарян арестовали на 15 суток из-за пропусков обязательных работ, к которым ее приговорили за многочисленные штрафы за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя УФССП России по Москве Тимура Коробицына.

Мировой участок Савеловского районного суда назначил Багдасарян наказание в четверг, 12 января. Ее взяли под стражу в зале суда.

Коробицын отметил, что должница без законных оснований пропустила два дня обязательных работ, хотя ее уведомили о последствиях неисполнения судебного решения.

В итоге судебный пристав-исполнитель Савеловского ОСП по УФССП России по Москве составил протокол по статье "Уклонение от исполнения административного наказания", заключил Коробицын.

Напомним, девушка получила известность после гонок на Gelandewagen с сыном вице-президента "Лукойла" Русланом Шамсуаровым. Ранее появилась информация, что за девушкой числится свыше 50 неоплаченных штрафов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

13.01.2017 10:18
Filin

это самое важное событие в истории человечества

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13.01.2017 10:21
Kim Vlad Pu

Ну тупыыыые! (Цитата Задорнова, адаптированная для РФ)

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13.01.2017 10:33
- гость -

Закон - есть закон, нормально, скоро и на Алтае никто не посмеет уклоняться.

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13.01.2017 10:35
- гость -

А почему она не в колонии? Она же рецидивист.

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13.01.2017 10:49
Грантштейн

Kim Vlad Pu зарегистрированный 13 января 2017 г. 10:21 ты дурак? вот зачем эта фраза тобой здесь была оставлена? какая логическая связь между сабжем и твоим высером?

- гость - 13 января 2017 г. 10:35 это административный состав, тут нет рецидива

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