Фото: ФК "Анжи"

Барнаулец Александр Жиров подписал контракт с футбольным клубом "Краснодар". Соглашение с защитником рассчитано до 30 июня 2017 года, говорится на официальном сайте краснодарского клуба.

Однако в этом сезоне Жиров не сыграет за команду Игоря Шалимова и проведет его остаток в аренде в махачкалинском "Анжи", ведь по регламенту футболист в течение сезона не имеет права выступать более чем за два клуба.

25-летний Александр Жиров является воспитанником барнаульского "Динамо". В Премьер-лиге выступает с лета 2015 года, когда перешел в махачкалинский "Анжи". Однако в начале сезона-2016/17 по обоюдному согласию расторг контракт с клубом. После этого Жиров начал играть за сибирскую "Томь", но покинул команду после финансовых проблем в сибирском клубе.