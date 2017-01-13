Фото: vk.com/barneos22

Очевидцев ДТП с участием бульдозера К-700 и автомобиля Mitsubishi Lancer ищут в Барнауле.

"Друзья, нужна помощь! Прошу откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего 06.01.17. в 16-00 – 16-10 на ул. Власихинской, напротив заправки "Роснефть" (Ашан), между автомобилем Mitsubishi Lancer и К-700", – написал горожанин в паблике Barmaul 22.

Автор заметки надеется, что у кого-то из автомобилистов есть запись видеорегистратора.