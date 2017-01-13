Фото: vk.com/barneos22
Очевидцев ДТП с участием бульдозера К-700 и автомобиля Mitsubishi Lancer ищут в Барнауле.
"Друзья, нужна помощь! Прошу откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего 06.01.17. в 16-00 – 16-10 на ул. Власихинской, напротив заправки "Роснефть" (Ашан), между автомобилем Mitsubishi Lancer и К-700", – написал горожанин в паблике Barmaul 22.
Автор заметки надеется, что у кого-то из автомобилистов есть запись видеорегистратора.
Комментарии
К-700 ушел дворами с места происшествия? или очередной лох решил, что седан круче железного трактора?
Судя по положению, очередной лох решил подрезать большой трактор.
Трактористу надо было сделать вид, что не заметил и переехать дурака.
К-700 бульдозер???
Интеоесно))
На фото к701)) И зачем водитель трахтора ищет свидетелей? Большой ущерб? Лансер то зачем под касиша залез?
Гость 13 января 2017 г. 11:46
К-700 бульдозер???
Бульдозер — самоходная выемочно-транспортирующая (землеройная) машина, представляющая собой гусеничный или колёсный тягач (трактор) с навесным (реже прицепным) криволинейным в сечении отвалом или плоским толкающим щитом, расположенным вне базы ходовой части машины.
а там что-то по-моему есть сзади (отвал), на фото плохо видно