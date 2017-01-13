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Новости

Роботы-юристы заменят три тысячи сотрудников Сбербанка в 2017 году

, ИА "Амител"
Зампред банка сообщил, что в IV квартале минувшего года был запущен робот-юрист, который может сам писать исковые заявления

Фото: lawyersinbalance.com

Сбербанк в текущем году может высвободить около трех тысяч рабочих мест за счет внедрения роботов-юристов для оформления исков розничным клиентам. Об этом на Гайдаровском форуме заявил зампред кредитной организации Вадим Кулик, пишет ТАСС.

Он отметил, что в IV квартале 2016 года был разработан прототип такого робота-юриста. "Это один из примеров работающих роботов. Все типовые иски будут переведены в перспективе на автоматизированный формат, что освободит юристов от рутинной работы и позволит сфокусироваться на решении сложных правовых вопросов", – приводит его слова агентство. Также он добавил, что таким образом будет высвобождено около трех тысяч рабочих мест по этой специальности. Кулик уточнил, что оформление исков касается розничных клиентов.

По словам зампреда, Сбербанк имеет большие планы по использованию роботов в работе. Их производят по целому ряду направлений, подчеркнул топ-менеджер.

Высвободившихся с рабочих мест сотрудников переобучат для работы по другим направлениям. В случае, если переобучение не удастся и этим людям не найдут применения, возможны сокращения, добавил Кулик.

Вместе с тем он назвал эту ситуацию большой проблемой, которую необходимо решать. Он добавил, что при активном развитии семейства роботов все больше специальностей начнет подвергаться аналогичной угрозе.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

13.01.2017 11:42
Кока-кольщик

0  0
13.01.2017 11:54
МариНочка

Я в шоке!

0  0
13.01.2017 11:59
валентина

совсем с ума сошли где сотрудникам работать у всех семьи дети ладно в москве иожно найти работу а в провинции как в барнауле вообще нет работы. что же вы делаете богачи. вам все денег мало.

0  0
13.01.2017 12:07
- гость -

Фэнтэзи от сбера вслед за чипированием рыб и пчел)))

0  0
13.01.2017 12:08
- гость -

Вот оно! началось наступление роботов на людей

0  0
13.01.2017 12:10
гость

попахивает дурдомом

0  0
13.01.2017 12:10
Гость

У кого нет работы, чьё рабочее место забрал подлый робот, давайте к нам в деревню. У нас работы много и никакие роботы в ближайшие лет 20 нам не страшны. И для мужчин и для женщин работу найдём и жильё какое-никакое найдём. Дался вам этот Барнаул. Работы нет ещё и роботы эти

0  0
13.01.2017 12:13
гость

А когда пенсионный возраст увеличат...

0  0
13.01.2017 12:22
- гость -

Когда роботы тебя заменят,свидомый!

0  0
13.01.2017 12:24
Шашлык

А эти роботы когда на пенсию выходить будут?

0  0
13.01.2017 12:26
- гость -

Прикольно, робот юристом работать может, а уборщиком, трактористом или строителем - нет. В перспективе все специальности с высшим образованием займут роботы, а люди будут работать на тракторах и подметать.

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