Фото: lawyersinbalance.com

Сбербанк в текущем году может высвободить около трех тысяч рабочих мест за счет внедрения роботов-юристов для оформления исков розничным клиентам. Об этом на Гайдаровском форуме заявил зампред кредитной организации Вадим Кулик, пишет ТАСС.

Он отметил, что в IV квартале 2016 года был разработан прототип такого робота-юриста. "Это один из примеров работающих роботов. Все типовые иски будут переведены в перспективе на автоматизированный формат, что освободит юристов от рутинной работы и позволит сфокусироваться на решении сложных правовых вопросов", – приводит его слова агентство. Также он добавил, что таким образом будет высвобождено около трех тысяч рабочих мест по этой специальности. Кулик уточнил, что оформление исков касается розничных клиентов.

По словам зампреда, Сбербанк имеет большие планы по использованию роботов в работе. Их производят по целому ряду направлений, подчеркнул топ-менеджер.

Высвободившихся с рабочих мест сотрудников переобучат для работы по другим направлениям. В случае, если переобучение не удастся и этим людям не найдут применения, возможны сокращения, добавил Кулик.

Вместе с тем он назвал эту ситуацию большой проблемой, которую необходимо решать. Он добавил, что при активном развитии семейства роботов все больше специальностей начнет подвергаться аналогичной угрозе.