Фото: vk.com/barneos22

Жители Барнаула засняли на видео масштабный пожар в офисном здании на 9-м заводском проезде, который произошел в пятницу, 13 января.

Видеозапись, на которой запечатлено ЧП, опубликована в паблике Barnaul 22. Отметим, что на месте работают сотрудники МЧС. Горят сотни квадратных метров офисных площадей.

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Пока что данных о пострадавших не поступало.