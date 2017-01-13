Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула засняли на видео масштабный пожар в офисном здании на 9-м заводском проезде, который произошел в пятницу, 13 января.
Видеозапись, на которой запечатлено ЧП, опубликована в паблике Barnaul 22. Отметим, что на месте работают сотрудники МЧС. Горят сотни квадратных метров офисных площадей.
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Пока что данных о пострадавших не поступало.
Комментарии
Ход грузовика на фоне дыма.
Вот она, пятница, 13-е!