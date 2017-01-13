Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Разработкой проекта комплексного благоустройства берегоукрепления реки Обь и территории Нагорного парка в Барнауле займется ООО "ПИ Алтайгражданпроект".

Как сообщили 13 января в мэрии краевой столицы, победитель конкурса был определен сегодня.

Кроме того, властями города принято решение провести обсуждение проекта с заслуженными общественниками и ведущими архитекторами региона. Дискуссия по этому вопросу пройдет в рамках заседания Общественного совета по реализации проекта туристско-рекреационного кластера "Барнаул – горнозаводской город" 20 января в Алтайском государственном техническом университете имени Ползунова.

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Портал Amic.ru неоднократно готовил фоторепортажи, рассказывающие о строительстве объектов, создаваемых в рамках обустройства туристического кластера. Что касается набережной, то напомним, ее длина составит около 500 метров. Вдоль объекта установят скамейки, а также торговые павильоны и площадки для детей.

Открытие запланировано на весну 2017 года. Набережная будет выполнена в едином ансамбле с новой лестницей в Нагорном парке.