Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Разработкой проекта комплексного благоустройства берегоукрепления реки Обь и территории Нагорного парка в Барнауле займется ООО "ПИ Алтайгражданпроект".
Как сообщили 13 января в мэрии краевой столицы, победитель конкурса был определен сегодня.
Кроме того, властями города принято решение провести обсуждение проекта с заслуженными общественниками и ведущими архитекторами региона. Дискуссия по этому вопросу пройдет в рамках заседания Общественного совета по реализации проекта туристско-рекреационного кластера "Барнаул – горнозаводской город" 20 января в Алтайском государственном техническом университете имени Ползунова.
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Портал Amic.ru неоднократно готовил фоторепортажи, рассказывающие о строительстве объектов, создаваемых в рамках обустройства туристического кластера. Что касается набережной, то напомним, ее длина составит около 500 метров. Вдоль объекта установят скамейки, а также торговые павильоны и площадки для детей.
Открытие запланировано на весну 2017 года. Набережная будет выполнена в едином ансамбле с новой лестницей в Нагорном парке.
Комментарии
Если набережная будет такой же, как отреставрированный мост через Барнаулку, то это добавит позорища на всю Сибирь.
и как поквартальная застройка за сиреневой? тот же граждан проект проекты благоустройства с лавочками на перекрестках ,переходами пешеходными отдельно от тротуаров....и.т.д.