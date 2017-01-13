Тук-тук... Этот день настал. Пятница 13-е наступила. Не паникуй и не страшись. Мы приготовили краткое руководство по поведению в этот мистический день в гифках.

Так бывает: ты встаешь утром, ничего не предвещает беды. Подходишь к календарю и понимаешь, что этот день настал. День, который все знают как пятница 13-е...

Никогда и ни под каким предлогом не открывай двери незнакомым людям в этот день. За дверью могут стоять коллекторы, приставы или просто сосед, который пришел одолжить сахарку.

Если ты на работе, нужно спрятаться под стол и сидеть там до конца рабочего дня.

Если все-таки кто-то из коллег смог тебя найти, чтобы рассказать последний анекдот, постарайся улыбаться примерно так.

Это понятно, что начальник всегда клоун. Но помни, что в пятницу 13-го он клоун из фильма ужасов.

Если он вызвал тебя в кабинет, твое появление должно быть пугающим.

Но лучше взять отгул, притвориться больным и бежать домой.

Сесть на ближайший трамвай и катить домой.

Дома найди себе занятие полегкомысленнее. К примеру, поиграй в компьютерные игры, ожидая полуночи...

А в полночь все меняется! Наступает старый Новый год. Начальник опять становится добрым клоуном, стучащие в дверь – твоими добрыми и хмельными друзьями, и тебе уже не нужно сидеть под столом. Ты можешь спокойно выпить искристого игристого шампанского.