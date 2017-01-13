Фото: opera.com

Компания Opera Software презентовала концептуальный десктопный браузер для Mac и Windows-устройств под названием Opera Neon. Он позволяет получить представление о том, в каком направлении может идти развитие популярного веб-обозревателя, пишет "Газета.Ru".

Neon лишился традиционных для программ такого типа вкладок, а их роль выполняют специальные пузыри в правой части экрана. Интеллектуальная система будет выстраивать очередность ресурсов, используя данные о частоте их посещаемости пользователем.

Кроме этого, Neon позволяет сделать моментальный снимок любой части веб-страницы и сохранить его в галерее браузера. Также в нем предусмотрены функции для одновременной работы с двумя страницами.

Разработчики называют Neon браузером будущего и подчеркивают, что он является экспериментальным проектом, который не будет заменять стандартный браузер Opera в ближайшее время. Более подробная информация о новом браузере доступна на сайте разработчика.