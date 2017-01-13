Фото: opera.com
Компания Opera Software презентовала концептуальный десктопный браузер для Mac и Windows-устройств под названием Opera Neon. Он позволяет получить представление о том, в каком направлении может идти развитие популярного веб-обозревателя, пишет "Газета.Ru".
Neon лишился традиционных для программ такого типа вкладок, а их роль выполняют специальные пузыри в правой части экрана. Интеллектуальная система будет выстраивать очередность ресурсов, используя данные о частоте их посещаемости пользователем.
Кроме этого, Neon позволяет сделать моментальный снимок любой части веб-страницы и сохранить его в галерее браузера. Также в нем предусмотрены функции для одновременной работы с двумя страницами.
Разработчики называют Neon браузером будущего и подчеркивают, что он является экспериментальным проектом, который не будет заменять стандартный браузер Opera в ближайшее время. Более подробная информация о новом браузере доступна на сайте разработчика.
Комментарии
До сих пор помню как час пытался найти свою почту после очередного обновления Оперы. Как бы привык, что при обновлениях эта глючная поделка папки свои путает.
Оказалось, эти дауны решили, что почтовый клиент вообще не нужен в ноаой версии браузера. Уведомить при обновлении сочли ниже своего достоинства.
Очередной webkit.... И хорошо, когда всё одинаково Вкладки были сверху, стали сбоку, вот это нововведение По краям страницы - огромные зазоры, на дескдопах это точно не удобно