Пояснение

"Проект должен быть реализуемым! Генплан – не дизайнерские проработки! Для барнаульцев это возможность не просто заглянуть в будущее столичного города, но и увидеть перспективы для себя и своей семьи. Каждого волнует качество среды обитания. Поэтому надо учитывать замечания и предложения. Но опираться при этом на мнение профессионалов".