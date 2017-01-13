Фото: samlib.ru

Почта России совместно с музеем Владимирской области, который находится на территории Мурома, объявили конкурс детских писем Илье Муромцу и заодно напомнили точный адрес, по которому нужно писать богатырю, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Почты России.

В сообщении сказано, что для участия в конкурсе необходимо послать письмо-открытку Илье Муромцу с 12 по 31 января текущего года. При этом в пресс-службе подчеркнули, что их надо слать по адресу: 602267, Владимирская область, город Муром, улица Коммунистическая, дом 33.

Авторы лучших посланий получат бесплатные билеты на представления с участием Ильи Муромца и других богатырей, а также иные подарки.

Напомним, ранее появилась информация, что украинское военное ведомство изменило место рождения Ильи Муромца в статье в "Википедии". Чиновники написали, что родиной богатыря является не деревня Карачарово, которая расположена близ Мурома во Владимирской области, а Моровск Черниговской области, который ранее назывался Муромском.