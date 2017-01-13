Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Глава администрации Барнаула Сергей Дугин в очередной раз высказался по теме проекта генерального плана города, призвав внести в него коррективы и учитывать мнение жителей краевой столицы.
"Генплан – не дизайнерские проработки! Для барнаульцев это возможность не просто заглянуть в будущее столичного города, но и увидеть перспективы для себя и своей семьи. Каждого волнует качество среды обитания. Поэтому надо учитывать замечания и предложения. Но опираться при этом на мнение профессионалов", – подчеркнул сити-менеджер.
Об этом глава горадминистрации высказался на профильном совещании, где было заявлено, что проект должен помочь развитию краевой столицы и предоставить возможности и перспективы для инвесторов.
Авторам генплана рекомендовано внести в документ большой объем корректировок.
В мэрии Барнаула указывают, что объективные замечания и предложения в письменном виде можно направлять на адрес комитета по строительству, архитектуре и развитию города: г. Барнаул, пр-кт Строителей, 8, справочно-информационный сектор (каб. 14). Также пожелания можно высказать, отправив письмо на адрес электронной почты: generalnyyplan@bk.ru.
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Напомним, что на этой неделе во всех районах города должны были состояться публичные слушания по генплану. Первое же мероприятие в ДК "Центральный" показало, что в обсуждении хотят принять участие сотни горожан. Кроме того, многие высказали недовольство относительно планов строительства нового полигона ТБО.
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В итоге все слушания было решено перенести, чтобы обеспечить доступ к дискуссии максимальному количеству горожан. Кроме того, ввиду озабоченности барнаульцев проблемой полигона ТБО Сергей Дугин заверил, что данная тема в настоящее время закрыта.
Комментарии
Хорошая идея, и то что на доработку отправили тоже хорошо. Да и желательно, что бы эксперты были "помаститее", НО пожелания на бесплатный почтовый сервис? Кто их там читать то будет? Свалят в кучу и забудут. Рабочий электронный адрес ответственного сотрудника - тогда все пожелания точно будут прочтены, ну, или хотя бы дойдут до адресата. Или хотя бы новый ящик создайте в официальном домене - для жалоб и предложений. Пускай все туда валится (я понимаю, что писем, скорее всего, будет много), но так то хоть есть какая то гарантия, что предложение попало в администрацию города. А на бесплатный почтовый после регистрации можно и не заходить вовсе.