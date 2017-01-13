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Глава администрации Барнаула Сергей Дугин в очередной раз высказался по теме проекта генерального плана города, призвав внести в него коррективы и учитывать мнение жителей краевой столицы.

"Генплан – не дизайнерские проработки! Для барнаульцев это возможность не просто заглянуть в будущее столичного города, но и увидеть перспективы для себя и своей семьи. Каждого волнует качество среды обитания. Поэтому надо учитывать замечания и предложения. Но опираться при этом на мнение профессионалов", – подчеркнул сити-менеджер.

Об этом глава горадминистрации высказался на профильном совещании, где было заявлено, что проект должен помочь развитию краевой столицы и предоставить возможности и перспективы для инвесторов.

Авторам генплана рекомендовано внести в документ большой объем корректировок.

В мэрии Барнаула указывают, что объективные замечания и предложения в письменном виде можно направлять на адрес комитета по строительству, архитектуре и развитию города: г. Барнаул, пр-кт Строителей, 8, справочно-информационный сектор (каб. 14). Также пожелания можно высказать, отправив письмо на адрес электронной почты: generalnyyplan@bk.ru.

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Напомним, что на этой неделе во всех районах города должны были состояться публичные слушания по генплану. Первое же мероприятие в ДК "Центральный" показало, что в обсуждении хотят принять участие сотни горожан. Кроме того, многие высказали недовольство относительно планов строительства нового полигона ТБО.

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В итоге все слушания было решено перенести, чтобы обеспечить доступ к дискуссии максимальному количеству горожан. Кроме того, ввиду озабоченности барнаульцев проблемой полигона ТБО Сергей Дугин заверил, что данная тема в настоящее время закрыта.