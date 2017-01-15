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Важная дата для нашего города. 15 января – Всемирный день снега

, ИА "Амител", Вячеслав Мельников
В День снега мы решили показать, как нужно и как не нужно убирать снег на улицах и крышах. Смотрим гифки и мотаем на ус

Как это бывает в ноябре. Всю ночь идет снег... первый снег. И все жители радуются снежной красоте, ликуют.

Но совсем скоро все понимают, что со снежной красотой обязательно приходят проблемы, связанные с уборкой снега. 

И, конечно же, как всегда, у коммунальщиков не хватает средств и техники для уборки крыш и дорог. И есть шанс, что в тебе проснется альтруист  и ты полезешь на крышу. Так вот, если крыша не покатая, старайся счищать снег над сугробом. 

Пожалуйста, используй закрепленные предметы вспомогательного материала. Помни: тебя ждет дома любящая жена.

Понятно, что твой сосед не получил премию лучшего человека города. Но это не означает, что ему можно мстить подобным образом. 

Если ты уж решил рискнуть, то помни народную мудрость: семь раз отмерь – один раз отрежь!  

Теперь по поводу дорог. В дни неожиданных для коммунальных служб снегопадов очень не хватает таких ребят. 

Поэтому учимся справляться с чисткой дорог сами. Но сначала нужно пройти школу автодрифта. 

Хотя в нашем городе никого не удивит такая ситуация. Ты обучился дрифту, нацепил снегоуборочное оборудование, а тут... неожиданная для коммунальных служб яма под асфальтом. 

Поэтому соберись с мыслями, волей и тренируйся. Возможно, ты достигнешь 85-го уровня в уборке снега. 

 

Ну а если серьезно, наша редакция желает своим читателям, чтобы снег доставлял им только радость и хорошее настроение, а не служил поводом для бесконечных звонков в управляющие компании и пополнения вашего запаса нетабулентной лексики.   

 

Автор:
Вячеслав Мельников Фотокореспондент +7-913-024-77-27

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Комментарии

15.01.2017 08:59
- гость -

Праздник должен стать удачным- долго готовились, с октября.

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