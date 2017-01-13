Фото: berdsk-online.ru

Автомобиль Toyota Corolla в Черепановском районе Новосибирской области сбил коня, который примерз к трассе. Об этом сообщается на сайте "Бердскonline".

Отмечается, что необычная авария произошла в среду, 11 января, в селе Крутишка. Конь, перевозивший сани с людьми, при повороте повозки с трассы прилип подковами к дорожному покрытию. В это время со стороны Черепаново в село Шурыгино ехала иномарка. Водитель Toyota не увидел препятствие и сбил коня.

На опубликованных снимках видно, что автомобиль получил серьезные повреждения. Очевидцы в соцсетях отметили, что конь в аварии не пострадал и убежал в деревню. Других жертв в ДТП также нет.