Фото: berdsk-online.ru
Автомобиль Toyota Corolla в Черепановском районе Новосибирской области сбил коня, который примерз к трассе. Об этом сообщается на сайте "Бердскonline".
Отмечается, что необычная авария произошла в среду, 11 января, в селе Крутишка. Конь, перевозивший сани с людьми, при повороте повозки с трассы прилип подковами к дорожному покрытию. В это время со стороны Черепаново в село Шурыгино ехала иномарка. Водитель Toyota не увидел препятствие и сбил коня.
На опубликованных снимках видно, что автомобиль получил серьезные повреждения. Очевидцы в соцсетях отметили, что конь в аварии не пострадал и убежал в деревню. Других жертв в ДТП также нет.
Комментарии
Объясните мне как можно НЕ УВИДЕТЬ КОНЬКУ !!!
Средний водитель вообще на дорогу не смотрит. Есть значительно более важные дела: телефон, смс.
сегодня конь, завтра человек со смертельным исходом. вот такие водятлы сотнями на дороге рулят
Слава богу, конь не пострадал. А водятлу так и надо!
Помог оторвать коня от дороги
Неплохая сумма за ремонт получится. В следующий раз будет внимательнее.
Коника жалко, от страха даже убежал, а может ОСАГО не было у него с собой, побоялся штрафа.
13.01.2017 13:06 - гость "Средний водитель вообще на дорогу не смотрит. Есть значительно более важные дела: телефон, смс"
Тем более на праворукой Toyota Corolla (как диагноз!)
КВП сбили?