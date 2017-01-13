Фото: vk.com/barneos22
Грузовик, который, судя по всему, входит в автопарк дорожных служб, завалился в кювет в Алтайском крае.
Об инциденте сообщил очевидец в паблике Barnaul 22. Автор заметки уточняет, что ДТП случилось по дороге в сторону села Зимари.
Комментарии
кто всегда на колёсах, для тех это не новость! заурядная ситуэйшн.
Чел из дорожной службы хотел на обочину съехать, но другие челы из этой же службы вот так почистили обочину)) Ирония судьбы, или возмездие))
машина отправилась в кувейт