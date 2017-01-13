Фото: vk.com/barneos22

Грузовик, который, судя по всему, входит в автопарк дорожных служб, завалился в кювет в Алтайском крае.

Об инциденте сообщил очевидец в паблике Barnaul 22. Автор заметки уточняет, что ДТП случилось по дороге в сторону села Зимари.