Фото: ptzgovorit.ru
Историческая драма "Викинг" стала первой российской картиной, которая попала в общемировой топ-10 самых кассовых фильмов уикенда. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на сайт Kinodata.
С 5 по 8 января лента собрала 6,7 миллиона долларов, обойдя фильм "Призрачная красота" с Уиллом Смитом. Отмечается, что последний при этом демонстрировался в 49 странах, а российская картина – в четырех (Россия и страны Прибалтики).
Другими лидерами мирового проката уикенда 5-8 января стали фильмы "Изгой-один: Звездные войны. Истории", "Кредо убийцы", "Пассажиры" и "Великая стена". "Газета.Ru" добавляет, что лидерами проката являются китайский, японский и индийский фильмы, однако их показ в российских кинотеатрах не планируется.
Отмечается, что вышедший на экраны 29 декабря "Викинг" установил в РФ кассовый рекорд: лента собрала 142 миллиона рублей в первый день проката и свыше миллиарда рублей за первые девять дней показа в кино.
Фильм рассказывает о периоде древнерусской истории перед принятием христианства. Главную роль – князя Владимира – исполнил Данила Козловский.
Комментарии
Тупой фильм,как и я!
Любит наш народ всякое кино,всякое кино любит наш народ.
кина говно
не смотрел но осуждаю
Кина для ДИБИЛОВ
смотрел и осуждаю
Викинг то гумняка
что за бред!
сериал Викинги надо смотреть, а не это... Название не соответствует содержимому.
В Синем Филе очень правильно сказано про этот фильм
Михалков как всегда за 1.25 лярда выдал полную чушь, сплошное очернение Руси, про историческую даже и говорить не стоит, болный бред воспаленного мозга, за такие фильмы сажать лет на 5 нужно.
На что были потрачены эти деньги? На то, чтобы показать, что Русь того времени — это некое сборище грязных варваров под руководством типа князя, такого же оборванца, ходящего в рубище и спящего на полу. Снимающего серьги со своей женщины, чтобы расплатиться с крышей. Позорно и противно. Русь того времени оседлавшая путь «из варяг в греки» (да, еще и в Персию через Каспий) показана какой-то захолустной деревенькой. Грязной и варварской. Грязь и вранье.
- гость - 13 января 2017 г. 16:21 Позорно и противно. Русь того времени оседлавшая путь «из варяг в греки» (да, еще и в Персию через Каспий) показана какой-то захолустной деревенькой. Грязной и варварской. Грязь и вранье. --- Зато вы-то точно знаете, как было на самом деле. Очевидец тех времен, не иначе?
13.01.2017 16:53 - гость - за то вы верите в любое уничижительное зрелище про предков
Молодняк, чего с них взять... Моя племянница пришла из кинотеатра в восторге от "Сталинграда". Такие спецэффекты, вау!!!
Это ж надо было так просрать 1 250 000 000 при этом на данный момент собрали 4,5 миллиона
Verz зарегистрированный 13 января 2017 г. 17:23 ============== ты фуфел
Викинг - кино-реклама современным техническим возможностям при создании фильма.Во всём остальном (особенно содержание) - кино слабое,однообразное,скучное.