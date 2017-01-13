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Без сценария: Антон Шастун рассказал о закулисье шоу "Импровизация" на ТНТ

, ИА "Амител"
Юморист рассказал, почему боялся знакомиться с Павлом Волей

Фото ТНТ

Непредсказуемое и полюбившееся многим комедийное шоу "Импровизация" возвращается. Уже сегодня, 13 января 2017-го, в 20:00 на канале ТНТ состоится премьера второго сезона передачи. Некоторые специалисты в области настоящего юмора утверждают, что на телевидении осталось всего четыре человека, которые могут шутить без сценария, и это команда "Импровизации": Антон Шастун, Арсений Попов, Дима Позов и Сергей Матвиенко. Один из четверки – Антон Шастун – накануне премьеры нового сезона рассказал Amic.ru о том, что происходит за кадром шоу.

Корреспондент: Расскажи о секретах работы над шоу "за кадром". На самом деле нет никакого сценария?

Антон Шастун: В шоу "Импровизация" действительно нет никакого сценария, единственное, что заранее заготавливается, – это темы, которые нам предлагает Паша Воля. В нашей передаче кроме четырёх актёров и Павла как ведущего есть креативная группа. Это группа авторов придумывает темы для шоу. Естественно, все это готовится без нас, да и вообще мы очень редко видимся с креативной группой. Потом придуманные темы Паша даёт нам, иногда меняя что-то на ходу. Мы ничего заранее не придумываем, и заготовленного юмора у нас нет. Все по-честному.

Корр.: Были ли какие-то барьеры в работе с Павлом? Вы ведь уже были знакомы, когда ты принимал участие в "Comedy Баттл"?

А.Ш.: Да, я участвовал в юмористическом шоу "Cоmedy Баттл". Выступив, я прошёл дальше, но на следующий этап я не смог приехать по некоторым причинам. Можно сказать, что именно тогда я познакомился с Пашей (улыбается). Естественно, я видел Пашу Волю на передаче, тогда мы обменялись парой фраз. А когда уже началась работа над "Импровизацией", мы познакомились плотнее. Паша – замечательный человек. Если честно, мы немного опасались знакомства и работы с Пашей, так как он на тот момент уже был состоявшимся юмористом, комиком и большой звездой в российских масштабах. Думали, что между нами могут возникнуть какие-то недомолвки, но оказалось, что Паша хороший парень, с ним легко работать, он большой профессионал и мы на него равняемся.

Корр.: До шоу "Импровизация" в своих кругах тебя знали как актера жанра стендап. Почему не продолжил в этом ключе работать, а начал заниматься импровизацией? Ведь это, наверное, самый сложный жанр…

А.Ш.: На самом деле импровизацией я занимаюсь уже очень-очень давно. Это начиналось в Воронеже в формате клубного шоу, рассчитанного на 50 человек. Мы росли, вскоре перешли в зал побольше, начали выступать в театре, и только потом нас заметил продюсер с телеканала ТНТ, пригласив нас работать в программе. Процесс работы над шоу был очень долгим, мы снимали пилотные выпуски, и только спустя три года вышла передача. Кстати, стендапом я стал заниматься даже позже, чем импровизацией.

Корр.: Часто в импровизации именно тебе достаются женские роли. Как думаешь, почему тебе Павел Воля поручает эти нелегкие партии?

А.Ш.: Есть такое (смеётся). На самом деле, когда придумываются темы креативной группой, в них уже прописаны все роли. Почему-то креативная группа именно так решает, но иногда и Паша принимает эти спонтанные решения, и мне приходится играть женские роли. Я даже не знаю, с чем это связано.

Корр.: К вам в программу приходят звездные гости. Не возникает каких-то трудностей, когда работаешь с людьми, которые не имеют никакого отношения к жанру импровизации?

А.Ш.: Да, они не имеют никакого отношения к импровизации, но от них и не требуется импровизировать или шутить. Со всеми звёздами работать достаточно легко. Все шли на диалог, были активными и веселыми. Не было гостя, который сидел и предлагал плохие слова в игру "Суфлёр". Все всегда проходит позитивно.

Фото ТНТ

Корр.: Сложно ли давать интервью за звезд?

А.Ш.: Я на самом деле в этот момент отключаю голову и отвечаю не задумываясь. Естественно, я держу себя в рамках приличия. По крайней мере, ни у кого не было претензий ко мне. Мне кажется, что пока я делаю все хорошо.

Корр.: Ты закончил факультет экономики и менеджмента. Это образование как-то пригодилось тебе или ты сделал выбор полностью в пользу творческой деятельности?

А.Ш.: Да, я менеджер по образованию, и оно никак мне не пригодилось. Я никогда не работал по специальности. На тот момент, когда я заканчивал вуз и писал диплом, я понимал, что пойду по творческому пути. Так и получилось: сначала КВН, потом стендап, и вот сейчас я занимаюсь импровизацией.

Корр.: В одном из интервью на вопрос "На сколько сезонов рассчитано шоу?" ты ответил, что планируете на всю жизнь. А не хотелось бы тебе реализовать себя в каком-нибудь другом проекте?

А.Ш.: Ну, в "Холостяк" меня точно не возьмут. А что касается стендапа, ну, я что-то пишу, но это все заканчивается на заметках в телефоне. Пока мне хватает "Импровизации", чтобы выплеснуть свой юмор.

Корр.: Антон, и напоследок вопрос, который интересует очень многих девушек: твое сердце занято?

А.Ш.: У меня есть девушка, но больше я ничего не скажу (Улыбается).

Новый сезон шоу "Импровизация" можно увидеть на телеканале ТНТ с 13 января в 20-00.

ИА "Амител" благодарит ТНТ за предоставленные материалы


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Комментарии

13.01.2017 13:55
338

Честно сказать, унылое Г и тупняк. Сначала вроде интересно было смотреть Шокеры, но они думаю небезвредны для здоровья.

0  0
13.01.2017 14:03
- гость -

а мне нравится

0  0
13.01.2017 14:16
338

С возрастом начинаешь ценить ХОРОШИЙ юмор А его не так много, несмотря на обилие смехуёчков на ТВ.

0  0
13.01.2017 14:19
339

взрослые юмористы - это Петросян, Задорнов, Маменко, Е. Воробей и др.

0  0
13.01.2017 14:21
Fairy

Шокеры безвредны,там небольшое напряжение

Есть сценки которые смотрю с удовольствием

0  0
13.01.2017 14:32
338

Fairy 13 января 2017 г. 14:21 Шокеры безвредны,там небольшое напряжение ------ Скажи это сердечной мышце По электричеству допуск имеешь? Или БЖД в Политехе изучал?

0  0
13.01.2017 15:01
Fairy

338 13 января 2017 г. 14:32

Ну вы английский точно не изучали )))) Fairy женский род )))

0  0
13.01.2017 15:17
- гость -

Постепенно и Воля с К превращаются в петросянов, юмор в основном из разряда того, что интересно их тусовке, а должно быть многим (если ты претендуешь на серьезного артиста), самообожание приводит к деградации...

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