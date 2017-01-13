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Главу благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку (доктора Лизу), погибшую при крушении самолета Ту-154 Минобороны, похоронят на Новодевичьем кладбище в понедельник, 16 января.

Как сообщается на сайте президентского совета по правам человека, церемония начнется в 10:00. Ранее, напомним, стало известно, что тело Елизаветы Глинки было опознано среди жертв катастрофы Ту-154.

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Портал Amic.ru ранее неоднократно сообщал, что крушение самолета произошло 25 декабря. Авиасудно упало в акваторию Черного моря.

На борту находились 92 человека, включая 64 артистов ансамбля Александрова, девятерых журналистов и главу благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку.



