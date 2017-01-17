Инвестиционно-строительная компания "Союз", которая известна своим комплексом "Времена года", объявляет конкурс среди дизайнеров и архитекторов на лучший проект детской площадки. Она появится по адресу Взлетная, 115, в новом доме, куда уже начали заселяться первые жильцы.

Для участия в конкурсе нужно предоставить проект комфортной и современной игровой площадки для детей. Она обязательно должна иметь интересный дизайн и быть непохожей на остальные. Победитель будет определяться между тремя финалистами путем голосования в официальной группе "ВКонтакте", где сами жильцы выберут лучший проект. Конкурс проходит с 13 января по 13 марта.

Главным призом конкурса станет не только воплощение в жизнь проекта, но и установка именной таблички на самом квартале "Времена года". Про победителя также напишут в СМИ, а строительная компания вручит ему памятный приз.

Площадка будет располагаться на территории нового жилого дома, который находится по адресу улица Взлетная, 115, и является частью жилого комплекса "Времена года". Микрорайон располагает всем необходимым для проживания: зеленые зоны для прогулок, детские и спортивные площадки, магазины, крытые парковки и многое другое. Подробнее о комплексе можно узнать на сайте.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо оставить заявку в группе "ВКонтакте". Все подробности по ссылке: https://vk.com/isksoyz, либо присылайте свои вопросы на почту isk.souz@yandex.ru. Офис застройщика находится по адресу: проспект Калинина, 112, телефон: 58 — 10 — 58.