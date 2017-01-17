Инвестиционно-строительная компания "Союз", которая известна своим комплексом "Времена года", объявляет конкурс среди дизайнеров и архитекторов на лучший проект детской площадки. Она появится по адресу Взлетная, 115, в новом доме, куда уже начали заселяться первые жильцы.
Для участия в конкурсе нужно предоставить проект комфортной и современной игровой площадки для детей. Она обязательно должна иметь интересный дизайн и быть непохожей на остальные. Победитель будет определяться между тремя финалистами путем голосования в официальной группе "ВКонтакте", где сами жильцы выберут лучший проект. Конкурс проходит с 13 января по 13 марта.
Главным призом конкурса станет не только воплощение в жизнь проекта, но и установка именной таблички на самом квартале "Времена года". Про победителя также напишут в СМИ, а строительная компания вручит ему памятный приз.
Площадка будет располагаться на территории нового жилого дома, который находится по адресу улица Взлетная, 115, и является частью жилого комплекса "Времена года". Микрорайон располагает всем необходимым для проживания: зеленые зоны для прогулок, детские и спортивные площадки, магазины, крытые парковки и многое другое. Подробнее о комплексе можно узнать на сайте.
Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо оставить заявку в группе "ВКонтакте". Все подробности по ссылке: https://vk.com/isksoyz, либо присылайте свои вопросы на почту isk.souz@yandex.ru. Офис застройщика находится по адресу: проспект Калинина, 112, телефон: 58 — 10 — 58.
Комментарии
Я,дизайнер, объявляю для Инвестиционно-строительной компаниия "Союз"конкурс на лучшего строителя. В рамках проведения конкурса необходимо построить на моем участке баню и гараж. Условия те же, что и для архитекторов и дизайнеров - работу выполняете бесплатно, я выбираю лучшего строителя и вешаю табличку с его именем.Да, еще памятный приз.
История про "Галактику" никого не научила. Проектирование - это такая фигня, за это даже платить не надо. А потом автор проекта ответит если что не так по всей строгости закона.