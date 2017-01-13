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Суд разрешил следствию использовать часть материалов по крушению MH17, которые были конфискованы у представителей СМИ сразу после возвращения в Амстердам из Донбасса. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на заявление голландского журналиста Стефана Бэка.

"Судья постановил, что изъятие материалов оправдано. Мы не согласны с этим. Они хотят удалить часть фотоснимков, а с некоторых снять копии", – цитирует издание размещенную журналистом запись в Facebook.

ТАСС отмечает, что журналисты в консультации с адвокатами предложили компромисс: не удалять сделанные снимки, однако на некоторых сделать расплывчатыми лица членов следственной группы, которая расследовала причины крушения самолета на Украине. Также представители СМИ готовы поделиться снимками с места трагедии, если они сами будут определять, что нужно передать следствию.

Бэк подчеркнул, что готов подать апелляцию на судебное решение.

Напомним, 7 января журналистов Стефана Бэка и Мишель Спеккерс задержали в Амстердаме после того, как на месте крушения лайнера "Малайзийские авиалинии" им удалось найти обломки самолета. В голландской прокуратуре задержание и изъятие материалов объяснили опасениями в том, что представители СМИ откажутся добровольно передавать их следствию.