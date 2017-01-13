Фото: vladtime.ru
Балерина Анастасия Волочкова призвала священников заниматься религиозной деятельностью и "не лезть в светскую жизнь и искусство".
Так она прокомментировала тот факт, что новосибирский митрополит Тихон назвал постановку балета "Щелкунчик", показанную в театре оперы и балета, оккультной.
Балерина задалась вопросом, как вообще возможно использовать подобного рода эпитеты для классических постановок.
"Пусть дети, взрослые и молодежь приходят на балет "Щелкунчик". Пусть они лучше балет смотрят, чем тот отстой, простите, который нам пропагандируют с экранов телевизора, интернета. Это мое убеждение. А попам я бы посоветовала сидеть в церкви и молиться за всех нас, и не лезть в светскую жизнь и искусство", – цитирует Волочкову радиостанция "Говорит Москва".
Отметим, что ранее митрополит Тихон уже громко заявлял свою позицию относительно постановки оперы "Тангейзер" по Рихарду Вагнеру, которую показывали в новосибирском театре оперы и балета. В итоге режиссера Тимофея Кулябина и тогдашнего директора театра Бориса Мездрича обвинили в оскорблении чувств верующих, однако суд не нашел в их деятельности каких-либо нарушений закона.
Комментарии
Похоже настя первый раз в жизни сказала умную мысль.
Богу Богово...Логично.
Браво Волочкова !!! И пожалуйста на бис.
Вот она знает , что она "шельма" и не стесняется об этом заявить, а попы прикрывают свой срам речами о Боге. Видать бога совсем не боятся или просто не верят, что он есть.
знаем мы это "искусство"
странная особо, заблокировала меня в инстаграмм за пару нелестных но правдивых фраз, вот делать нечего все читать и в блок ставить)
Пора бы государству перестать помогать церкви, а то уже церковь стала у детишек планетарии отбирать.
Всё, теперь попы на балет не будут ходить, выручка в театрах и операх упадёт...