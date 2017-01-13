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Балерина Анастасия Волочкова призвала священников заниматься религиозной деятельностью и "не лезть в светскую жизнь и искусство".

Так она прокомментировала тот факт, что новосибирский митрополит Тихон назвал постановку балета "Щелкунчик", показанную в театре оперы и балета, оккультной.

Балерина задалась вопросом, как вообще возможно использовать подобного рода эпитеты для классических постановок.

"Пусть дети, взрослые и молодежь приходят на балет "Щелкунчик". Пусть они лучше балет смотрят, чем тот отстой, простите, который нам пропагандируют с экранов телевизора, интернета. Это мое убеждение. А попам я бы посоветовала сидеть в церкви и молиться за всех нас, и не лезть в светскую жизнь и искусство", – цитирует Волочкову радиостанция "Говорит Москва".

Отметим, что ранее митрополит Тихон уже громко заявлял свою позицию относительно постановки оперы "Тангейзер" по Рихарду Вагнеру, которую показывали в новосибирском театре оперы и балета. В итоге режиссера Тимофея Кулябина и тогдашнего директора театра Бориса Мездрича обвинили в оскорблении чувств верующих, однако суд не нашел в их деятельности каких-либо нарушений закона.