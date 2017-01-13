Вот и наступили первые выходные после праздников. Как их провести, смотрите в традиционном обзоре от Amic.ru.

В субботу можно отправиться на Вкусный базарчик в ТРЦ "Арена". Здесь с 14:00 до 18:00 можно будет купить различные пирожные ручной работы, 50% от стоимости которых пойдет в благотворительный фонд "Облака", оказывающий помощь детям из малоимущих и многодетных семей, взрослым бездомным, сиротам, одиноким матерям без жилья и другим.

В галерее "Республика ИЗО" в 16:00 откроется новая выставка "Я всегда хотела жить у моря". Как рассказали организаторы, это коллективный проект, цель которого — представить быт жителя Сибири после того, как климат на Земле значительно изменится. Свои работы на эту тему представят: Иван Дмитриев, Ирина Рудниченко, Лидия Рыжова, Маяна Насыбуллова, Катя Теплица, Мила Молоко и многие другие, а за музыкальное сопровождение будет отвечать Sick silk.

Вечером 14 января в филармонии в 17:00 можно послушать Мужской вокальный ансамбль Храма Василия Блаженного "Дорос". В программу концерта вошли духовные песнопения, русские народные песни и романсы. Для любителей более динамичной музыки в Hairy Lemon Pub в 21:00 выступит барнаульская команда "SkAйФ", которая исполняет хиты знаменитой группировки "Ленинград".

В театр драмы в этот день на экспериментальной сцене покажут лирическую комедию "Квадратура круга".

В воскресенье в "Республике ИЗО" пройдет традиционная лекция по истории искусства. Здесь расскажут о дадаизме, абстрактном искусстве, перформансе и многом другом. Встречи ведёт культуролог и преданный поклонник современного искусства Лидия Рыжова, а иногда — приглашённые лекторы. Начало в 16:30. Любители театра могут отправиться в музкомедию на театрализованное представление "Черевички, или Ночь перед Рождеством".

Для желающих потанцевать в баре "Джем" пройдет вечеринка в стиле 90-х, 2000-х.

"Кажется, девяностые закончились вот только вчера, но уже прошло немало лет. Это время вспоминается со сладкой тоской, ностальгией по былым временам. Вечеринка в стиле 90-х, 2000-х – это машина времени, которая перенесёт вас в молодость, юность, а кого-то и в детство", – рассказывают организаторы.

Детей можно сводить в театр кукол на сказки "Гусенок" или "Как лиса медведя обманывала".

А среди кинопремьер новая картина Эмира Кустурицы. "По млечному пути" – это красивая история любви на фоне ужасов Боснийской войны. В главных ролях зрители увидят неподражаемую Монику Беллуччи и самого режиссера. Среди других стоящих новинок – мюзикл "Ла-Ла Лэнд", который установил рекорд по количеству полученных статуэток на престижной премии "Золотой глобус".

Погрузиться в мир Америки времен сухого закона можно с новой лентой "Закон ночи" – это криминальный триллер от Бена Аффлека. Пощекотать нервы получится с триллером "Преисподняя", а посмеяться – с комедиями "Почему он?" и "2+1".