Фото: monetainfo.ru
Житель Заринска стал жертвой мошенников, отправив им коллекционную монету и более 200 тысяч рублей, полагая, что ему окажут услуги по оценке реальной стоимости редкого предмета.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, потерпевшим оказался мужчина 1974 года рождения. Горожанин пояснил, что несколько лет назад он приобрел старинную монету номиналом один рубль 1741 года выпуска, а в конце прошлого года решил установить ее подлинность и реальную стоимость.
Мужчина нашел в сети сайт фирмы, которая якобы занимается оценкой старинных монет. Связавшись с сотрудниками организации, потерпевший выслал свою монету в Москву на один из указанных адресов и перечислил более 200 тысяч рублей за проведение экспертизы.
Вскоре сайт, через который мужчина вел переписку, исчез. В данный момент полиция проводит проверку.
Комментарии
не переведутся лошары на земле Русской...
ЛОХОПЕД-как пишется с большой буквы или нет.
Примерную стоимость на любом монетном аукционе можно определить, а проверить на серебро за 200 тыс. это круто))На лям примерно попал мужик
Лох - это судьба
В натуре ВИЙ. ( а Вий как известно-всем чертям чёрт)
Это аплодисменты мошенникам? Смело!