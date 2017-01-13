Фото: monetainfo.ru

Житель Заринска стал жертвой мошенников, отправив им коллекционную монету и более 200 тысяч рублей, полагая, что ему окажут услуги по оценке реальной стоимости редкого предмета.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, потерпевшим оказался мужчина 1974 года рождения. Горожанин пояснил, что несколько лет назад он приобрел старинную монету номиналом один рубль 1741 года выпуска, а в конце прошлого года решил установить ее подлинность и реальную стоимость.

Мужчина нашел в сети сайт фирмы, которая якобы занимается оценкой старинных монет. Связавшись с сотрудниками организации, потерпевший выслал свою монету в Москву на один из указанных адресов и перечислил более 200 тысяч рублей за проведение экспертизы.

Вскоре сайт, через который мужчина вел переписку, исчез. В данный момент полиция проводит проверку.