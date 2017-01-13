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Пользователи сети разместили на сайте Change.org петицию с требованием привлечь к уголовной ответственности водителя с пассажиром иномарки, которые не пропускали машину скорой помощи к умирающему пациенту в Петропавловске-Камчатском.

Напомним, ранее появилась информация, что водитель иномарки отказалась уступить дорогу ехавшей по вызову бригаде скорой помощи, а пассажир машины и вовсе начал угрожать врачам. Медики вызвали наряд ГИБДД, однако хулиганы успели скрыться до приезда полицейских. В итоге 21-летний пациент умер, а прибывшие на 10 минут позже врачи лишь констатировали его смерть.

"Это просто вопиющий пример, насколько бессердечным может быть человек. Такого не должно быть в нормальной стране, в нормальном цивилизованном обществе", — заявляет автор петиции.

Он просит генерального прокурора и главу СК взять под личный контроль расследование инцидента и максимально наказать виновных.

Автор обращения попросил привлечь женщину-водителя к ответственности с реальным сроком, а ее пассажира – как соучастника преступления. "В будущем необходимо ужесточить наказание для таких случаев. Ведь, по сути, своими действиями они убили человека", — написал интернет-пользователь.

На момент написания публикации петицию подписали уже свыше девяти тысяч человек.

РИА Новости со ссылкой на источник добавляет, что за рулем легкового автомобиля находилась 30-летняя Ульяна Лобанова, работающая в избиркоме Петропавловска-Камчатского.