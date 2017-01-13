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Юрий Ряполов объяснил, почему были сорваны слушания по генплану Барнаула

, ИА "Амител"
Депутат считает, что жизнь все равно заставит построить в Барнауле мусороперерабатывающий завод

Фото: ru-ru.facebook.com

Обсуждение нового генерального плана Барнаула стало как никогда острой темой в последние дни. И главным камнем преткновения стало строительство нового полигона твердых бытовых отходов, или, попросту говоря, главной городской свалки. Изначально в генплане фигурировало место около поселка Лесного, от которого, как уверяют городские власти, было уже давно решено отказаться. Затем был назван участок возле бывшей военной части. И теперь уже взбунтовались жители Старой Борзовой Заимки, посчитавшие, что свалка будет слишком близко к ним. Специально для ИА "Амител" заместитель председателя комитета по экономической политике и собственности Барнаульской городской думы Юрий Ряполов прокомментировал острую тему последних дней.

Корреспондент: Почему не удались первые публичные слушания по обсуждению генерального плана развития Барнаула до 2036 года?

Юрий Ряполов: На мой взгляд, следовало более полно и комплексно информировать горожан о необходимости, формате и юридическом обосновании слушаний. Самая активная часть людей из тех, что пытались сорвать слушания в поселке Центральный, не понимали, что законодательство требует проведения слушаний во всех поселениях, входящих в городской округ. А активисты-общественники рубили с плеча и только требовали городскую площадку.

Лично мне понятен интерес горожан к теме генплана и полигона. Я его разделяю – сам живу в поселке Октябрьский, а поселок Лесной – мой избирательный округ на выборах в депутаты БГД, и, изучая действующий генеральный план, который предусматривал строительство полигона ТБО у Лесного, я эту тему обсуждал с жителями и писал депутатские запросы властям. Изучая проект нового генплана, опубликованный 23 октября 2016-го, в котором сохранился значок "ТБО" около поселка Лесной, снова задавал вопросы специалистам комитета по архитектуре администрации Барнаула и получил письменный ответ, в котором сказано: полигон в районе поселка Лесного строить не будут. И спасибо жителям, что они тоже внимательно отнеслись к этой теме и беспокоились. Представители многих политических партий тогда сказали, что именно благодаря их и только их работе власти отказались от спорной идеи, что именно эти политики "спасли" город. На самом деле эта тема была закрыта еще в 2009 году. Однако даже после официального заявления администрации Барнаула критики продолжали утверждать, что власти их просто обманывают.

Корр.: Как сделать обсуждение проекта генерального плана конструктивным?

Ю.Р.: Прежде всего, привлечь экспертов – архитекторов, строителей, предпринимателей – к публичному обсуждению проекта. 13 января это произойдет в Доме Союзов с участием Общероссийского народного фронта. Важно понимать, что депутаты Барнаульской городской думы анализируют документ и готовят свои предложения создателям генерального плана. Многие жители, к сожалению, не понимают, насколько важны мельчайшие его пункты, выражаясь аллегорически, набранные петитом, мелким шрифтом. Простой пример. Живут люди, допустим, в зоне, планируемой к комплексной застройке. У значительной их части по разным причинам документы на дома не в полном порядке. Или оформлены на умерших родителей. И когда зону поменяют на "малоэтажную застройку", квартал будут сносить под строительство, архитектура не сможет узаконить их жилье, а застройщик не сможет выкупить эти дома без документов. Вот именно этого мы, депутаты, вместе с жителями не должны допустить: чтобы изменения в генплане в будущем создавали проблемы для развития города и его жителям. Для выработки предложений проводилось заседание Координационного совета предпринимателей, совещания со специалистами по кадастру, архитекторами и строителями. Мы приглашаем широкую общественность писать в администрацию города, в гордуму свои предложения. У нас будет возможность проконтролировать, чтобы их учли. И если те или иные предложения не будут приняты – специалисты комитета по архитектуре администрации Барнаула объяснят, почему. Например, если они не соответствуют действующему законодательству.

Корр.: В Центральном районе в минувший вторник было, как говорится, "жарко". Как избежать крика, ругани, давки, балагана на таких слушаниях?

Ю.Р.: Нужно с людьми организованно поработать. Планируя выступать в среду во Власихе, я, например, обзвонил председателей ТОС с просьбой, чтобы они нашли у себя на территориях специалистов – картографов, строителей, архитекторов, которые смогли бы проанализировать именно их поселок и дали бы свои предложения. Мы бы их обобщили и транслировали разработчикам проекта. И тогда нет смысла идти на публичные слушания сотням человек. Но я обязательно должен отчитаться перед ними и объяснить, что принято или отклонено и почему.

Корр.: А как решить проблему с ТБО? Никто не хочет свалки у своего дома?

Ю.Р.: Жизнь все равно заставит нас построить в Барнауле мусороперерабатывающий завод вблизи действующего полигона, чтобы продлить срок его службы. Тем более что 2017 год – Год экологии, и, соответственно, появились серьезные федеральные программы на эту тему. В частности, была информация, что в ближайшие годы совместно с японской стороной под кураторством корпорации "Ростех" и Сергея Иванова, бывшего руководителя Администрации президента, в России планируется построить 752 мусороперерабатывающих завода. Нужно срочно разбираться с этой темой, входить в федеральные проекты, искать инвесторов и реализовывать. И к этой работе мы должны обязательно привлечь барнаульских предпринимателей. В городе уже есть более 20 предприятий, которые занимаются переработкой ТБО. А предприятие "Си-сорт" разрабатывает фотосепаратор для сортировки бытовых отходов. И, на мой взгляд, еще нужно вернуться к утвержденному территориальному плану Барнаульской агломерации. Он предусматривает размещение полигона ТБО в Первомайском районе – для нужд района, Новоалтайска и города Барнаула. Но следует обязательно еще раз попросить оценить эту возможность экологов, специалистов и экономистов.

Беседовал Константин Гришин


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Комментарии

13.01.2017 14:59
- гость -

Эй, кто за этого чувака голосовал, что он вас сейчас имеет?

Нужно с людьми организованно поработать. Планируя выступать в среду во Власихе, я, например, обзвонил председателей ТОС с просьбой, чтобы они нашли у себя на территориях специалистов – картографов, строителей, архитекторов, которые смогли бы проанализировать именно их поселок и дали бы свои предложения. Мы бы их обобщили и транслировали разработчикам проекта. И тогда нет смысла идти на публичные слушания сотням человек. Но я обязательно должен отчитаться перед ними и объяснить, что принято или отклонено и почему.

0  0
13.01.2017 15:11
- гость -

В проекте нового генплана участок с промпредприятиями в районе пивзавода отнесли к жилой зоне, поставив эти предприятия вне закона, что говорит о не знании его разработчиками реалий г.Барнаула. что и понятно так как он верстался за тридевять земель по данным представленным отделом архитектуры городской администрации. Может быть разработчики должны быть местными, а не "варягами", которым плевать на город и его жителей с их проблемами: транспортными, мусорными земельными и прочими?.

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13.01.2017 15:12
- гость -

Я,я,я... Киркоров какой-то.

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