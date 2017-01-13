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Чеченские силовики провели спецоперацию против боевиков, найти которых помогла переписка в мессенджере WhatsApp. Об этом в четверг, 12 января, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источник.

Отмечается, что переписку удалось найти после того, как стражи правопорядка стали останавливать молодых людей для проверки авто и гаджетов.

В ночь на 11 января в селении Цоци-Юрт Курчалоевского района прошла операция, в ходе которой бойцы Росгвардии ликвидировали четверых боевиков и задержали свыше 20 их сообщников. Во время выполнения задания погибли два бойца Росгвардии. Один из бандитов смог сбежать и уйти в горы. Как только операция будет завершена, начнутся его поиски.

Издание отмечает, что сразу после начала спецоперации из Цоци-Юрта абонентам республики стали приходить сообщения с советами удалить беседы, которые касаются религии и иных тем и могут показаться стражам правопорядка подозрительными.

По словам главы МВД Чечни Руслана Алханова, боевики были тесно связаны с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещена в РФ) и собирались провести серию терактов на территории республики против правоохранителей и религиозных деятелей.