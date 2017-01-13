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60-летний мужчина в Алтайском крае подозревается в убийстве своего знакомого, который был застрелен из обреза, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что преступление было совершено 9 января в одном из частных домов села Леньки, когда между подозреваемым и его 45-летним гостем возникла ссора.

Во время конфликта мужчина взял имевшийся у него обрез охотничьего ружья и выстрелил в грудь оппоненту. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.