Фото: Александра Черданцева

В региональном парламенте подвели итоги ежегодного конкурса среди СМИ Алтайского края на лучшее освещение деятельности краевого Законодательного Собрания и представительных органов муниципальных образований. Политический обозреватель ИА "Амител" Александра Черданцева стала победителем в номинации "Лучшая журналистская работа".

Участие в конкурсе принимали печатные и электронные СМИ: газеты, информационные агентства, телевизионные и радиокомпании. Работы на суд жюри направляли краевые, городские и районные издания.

Конкурсная комиссия во главе с председателем АКЗС Александром Романенко оценивала работы претендентов в трех номинациях: "Лучшее СМИ", "Лучшая журналистская работа" и "Профессиональное мастерство".

Вместе с Александрой Черданцевой в своей номинации успех праздновали корреспондент отдела ТВ Шипуновского районного информационного центра Ольга Суслова, заведующая общественно-политическим отделом редакции газеты "Маяк труда" Анна Галактионова, главный редактор журнала "Местное самоуправление на Алтае" Маргарита Микулич, а также главный редактор газеты "Первомайский вестник" Екатерина Гулина.

Кроме того, наша замечательная Александра Черданцева победила со своим проектом "Все о выборах" в конкурсе, который проводил избирком. Александра заняла первое место в краевом конкурсе журналистского мастерства "Алтай выбирает". Этот же проект победил в одной из номинаций в конкурсе уполномоченного по правам человека в Алтайском крае.