Фото: pg21.ru
Ряд наименований продовольственных товаров подешевел в Алтайском крае в сравнении с ценами начала прошлого года.
Так, по информации Алтайкрайстата, к 9 января 2017 года цены на свинину, говядину, баранину, масло подсолнечное, сахар-песок, капусту, картофель, лук, морковь и яблоки оказались ниже, чем в начале 2016 года.
Также сообщается об удешевлении творога и рыбной продукции. Менее чем на 1% возросли цены на сыры сычужные, колбасу, сосиски и сметану.
В целом же за 2016 год в Алтайском крае отмечен рост цен на продовольствие, который составил 4,3%. Это ниже общероссийского показателя.
Комментарии
Менее чем на 1% возросли цены на сыры сычужные, колбасу, сосиски и сметану. ++++++++++++++ Слышал , сметану на алебастре замешивают ,чтобы гуще была : она подорожала ?
А почему не пишите, что сметану стали делать порошковую? Так её цена должна упасть как миниум на 50% тогда. Масло сливочное делают с добавлением Пальмового, но цена наоборот повысилась на 50-100 руб за кг.
Сперва повысят в 2 раза, а потом, поняв свою ошибку, по проценту снижают. Например, на сахар одномоменто повысили с 30 до 50.
Покупал сметану 10 января, в Магните была сметана и за 31 декабря.
Миф! только из мясного магазина пришла,брехня это вся информация Алтайкрайстата
Кроме сахара (стал 45р) ни на что не понизились цены. Может, они в другом Алтайском крае считали. А если и дальше порошковую молочку и пальму в масле будут продавать, то придётся ещё понижать, брать не будут, я вот лучше совсем их парашу есть не буду, чем алебастр жрать. Со своего огорода безопаснее борщ варить, хотя, конечно, дожди везде плохие, но всё же в своём отравы меньше.
огурцы в ленте перед новым годом были хорошо за двести руб