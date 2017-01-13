Фото: pg21.ru

Ряд наименований продовольственных товаров подешевел в Алтайском крае в сравнении с ценами начала прошлого года.

Так, по информации Алтайкрайстата, к 9 января 2017 года цены на свинину, говядину, баранину, масло подсолнечное, сахар-песок, капусту, картофель, лук, морковь и яблоки оказались ниже, чем в начале 2016 года.

Также сообщается об удешевлении творога и рыбной продукции. Менее чем на 1% возросли цены на сыры сычужные, колбасу, сосиски и сметану.

В целом же за 2016 год в Алтайском крае отмечен рост цен на продовольствие, который составил 4,3%. Это ниже общероссийского показателя.