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Бастрыкин и Чайка просят Путина выделить 27 млрд руб. на жилье сотрудникам

, ИА "Амител"
На получение квартир претендуют 3,8 тысячи сотрудников СКР и около 3,7 тысячи работников Генпрокуратуры

Фото: caravan.su

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и генеральный прокурор Юрий Чайка обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить деньги на обеспечение жильем сотрудников ведомств, пишет "Коммерсант".

В направленном главе государства письме отмечается, что на получение квартир претендуют 3 690 работников Генпрокуратуры, которые имеют стаж не менее десяти лет, а также 3 800 сотрудников СК РФ. Всего же на решение жилищных проблем работников обоих ведомств потребуется порядка 27 миллиардов рублей.

Отмечается, что из них 19 миллиардов необходимы на удовлетворение потребностей Генпрокуратуры, а 7,6 – СКР. Это связано с тем, что в прокуратуре рассчитывают норму на семью из трех человек, а в СКР – на одиночек.

Издание отмечает, что обращение Чайки и Бастрыкина переадресовали Минстрою и Минфину. Для удовлетворения запросов ведомств нужно внести в законодательство изменения, которые позволят сотрудникам Генпрокуратуры и СК РФ получать не служебные квартиры, а разовые социальные выплаты для покупки или строительства жилья.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

13.01.2017 15:48
Женя

Когда зарплаты от 50 тыс. И выше то таким надо единовременную выплату на квартиру. А когда зарплата в 10 тыс. Рублей то копите и может лет через 30 купите в ипотеку. Так у выше названных зп от 50 и выше а у простых работяг которых выше названные качумарят 10 тыс. Не выходит. Может ещё необходимо для выше названных открыть благотворительный фонд для поддержки следаков и прокуроров и бесплатно ещё в столовых кормить причём всю семью.

0  0
13.01.2017 15:51
CALIBR

Зарплаты мизерные , ипотеки - неподъёмные ,- надо понять и помочь , иначе кто закон охранять будет ?

0  0
13.01.2017 15:58
Пионер

При уровне зарплат в данных ведомствах нет проблем взять ипотеку.

0  0
13.01.2017 15:59
Женя

Наверное следаки и прокуроры самые нищие и малоимущие в стране. Все на крутых машинах в родительских коттеджах живут. По различным теплом странам разезжают в отпуск ах, которые им оплачиваются из бюджета страны за их очень напряжению работу один раз в год. Надо безусловно поддержать.

0  0
13.01.2017 16:01
- гость -

Надо правильно подавать новости. Гораздо читабельныы было бы так:

БАСТРЫКИН и ЧАЙКА ПРОСЯТ ПУТИНА ВЫДЕЛИТЬ 27 МЛРД РУБ. НА ЖИЛЬЕ СОТРУДНИКАМ, А МЯСО, ОГУРЦЫ, САХАР И КАРТОШКА ПОДЕШЕВЕЛИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ.

Так сразу без комментариев становится понятна ситуация в стране.

0  0
13.01.2017 16:13
Женя

Сократить всех на 50 процентов и ничего не изменится в системе. Зато сколько средств сэкономится в том числе на квартирах которые никому не надо покупать. А вырученные финансы направили лучше бы на строительство новых домов и инфраструктуры в городах и районах для людей которые стоят в очереди на получение жилья уже многие годы. А также для переселения граждан из аварийного жилья. Вся инфраструктура постсоветского времени скоро развалятся.

0  0
13.01.2017 16:17
Гонец из Пензы

скинемся братия и сестры! поможем обездоленным! ну а нам, смердам - в ипотеку!

0  0
13.01.2017 16:18
Женя

Вот тогда выше названные будут давать юридическую оценку должностным лицам своего же государства почему не строили и не выдавали.

0  0
13.01.2017 16:23
Александр

Срочно выделить и еще увеличить в раз пять, а то за 3900 тыр это не серьезно для таких верных и исполнительных работников! а иначе кто на холопов давить будет??? а казна не обеднеет еще пару сборов введем.

0  0
13.01.2017 16:30
Пенсионер

корупционеры. Одних в Москве повязали другие прижухли. Как в песне про гонщика Алонсе. всякие анзоры везут щебень на дачу прокурору и другое добро тоже.

0  0
13.01.2017 16:38
Женя

Как в 12 стульях - это сироты

0  0
13.01.2017 16:55
Шатал Труба

Женя 15:59, не ездят сейчас они по теплым странам. Табу наложили на это. Все в пределах Российской Федерации, откуда ты думаешь такой наплыв в Крыму и Сочи!

0  0
13.01.2017 16:55
- гость -

"Когда зарплаты от 50 тыс."

Есть и 100 тыс. -Можно за пару лет накопить на квартиру.

0  0
13.01.2017 16:59
- гость -

А если им не давать квартиры, то они уволятся?

0  0
13.01.2017 17:07
Женя

Нам их табу и на халяву да плюс квартиру. Че не жизнь при таких зарплатах. Зачем карьера - звезды капают. Контора пишет

0  0
13.01.2017 17:20
- гость -

3.01.2017 16:59 - гость - А если им не давать квартиры, то они уволятся?

Им можно и зарплату не давать... не уволяться

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13.01.2017 17:29
- гость -

А почему люди берут жильё в ипотеку, а им квартиры за счёт этих же людей. Да ещё и одиночкам. Эти и вовсе могут сами купить, нет семьи-меньше траты. Что за свинство-зарплаты выше. льготы есть, оплачивают проезд к месту отдыха, санатории специальные для них, пенсии всяко выше, ещё и жильё. Бастрыкин и Чайка, вы не принаглели? А чайка не нищему своему сынку просит? А то может наоборот Чайка купит пару квартир следакам, может поможет в будущем, а то ведь сколько верёвочке не виться- капец настанет.

0  0
14.01.2017 01:37
Morena

Ну да... Эта каста не поднимет ипотеку. Им надо... Смотрю концерт Газманова: "...и не кончится ни как век, и не смениися ни как вождь..."

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14.01.2017 10:23
Стадно

Вот ведь русский народ! Как за помощью так в прокуратуру и в комитет, а как подумать, что эти люди должны жить также как люди, Боже упаси, пусть в сьемном живут, суки такие, ох народ, народ....

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14.01.2017 11:40
гость

нУ ТАК и в прокуратуре и комитете как захотят кушать так в магазин, а продавцы в ипотеке. Как деток учить, так бегом в школу, а там учителя совсем не люди, фигу им бесплатное жильё. А шахтёры вообще пусть под землёй сидят, кто они, не из комитета, пусть 25 лет хрущёвку выкупают. Странная политика у вас, у Чайки, у Бастрыкина, а у Путина это что-то. Сами говорите, что они должны жить как люди, так пусть как люди и платят ипотеку. Страна равных возможностей, блииин.

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15.01.2017 11:54
Им ещё за это и на кварти

Вы только вдумайтесь: в самом центре Москвы сосед фактически взял в заложники больную старуху, судя по всему, завладел ее квартирой, пенсионеры из общественной организации обратились к руководству МВД, СК и Генеральной прокуратуры России, ходят, просят, умоляют спасти беспомощную одинокую женщину — и все делают вид, что ничего не происходит. Волна долевого, квартирного рейдерства захлестнула Москву! Журналисты находят бандитов, рискуя собственной жизнью. Власть предпочитает делать вид, что ничего не происходит. Происходит захват жилья в Москве отдельными группами бытовых рейдеров при попустительстве и при прямом участии оборотней в погонах в полиции, прокуратуре, работников мэрии, ГКУ «Жилищник», судей. Ежедневно, бандиты, просто вышвыривают на улицу тысячи одиноких матерей с несовершеннолетними детьми, стариков, малоимущих. Квартирное рейдерство уносит тысячи жизней. Только в Москве ежегодно пропадает без вести порядка 4 тысяч человек и обнаруживается около 13 тысяч неопознанных трупов, еще почти 4 тысячи человек снимаются в столице с постоянной регистрации, но затем исчезают из числа лиц где бы то ни было зарегистрированных в стране. Правоохранительные органы пытаются не публиковать эту страшную статистику, которая показывает размах организованной преступности, в том числе квартирного рейдерства, ставшего позором нашего государства и трагедией для народа.

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