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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и генеральный прокурор Юрий Чайка обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить деньги на обеспечение жильем сотрудников ведомств, пишет "Коммерсант".

В направленном главе государства письме отмечается, что на получение квартир претендуют 3 690 работников Генпрокуратуры, которые имеют стаж не менее десяти лет, а также 3 800 сотрудников СК РФ. Всего же на решение жилищных проблем работников обоих ведомств потребуется порядка 27 миллиардов рублей.

Отмечается, что из них 19 миллиардов необходимы на удовлетворение потребностей Генпрокуратуры, а 7,6 – СКР. Это связано с тем, что в прокуратуре рассчитывают норму на семью из трех человек, а в СКР – на одиночек.

Издание отмечает, что обращение Чайки и Бастрыкина переадресовали Минстрою и Минфину. Для удовлетворения запросов ведомств нужно внести в законодательство изменения, которые позволят сотрудникам Генпрокуратуры и СК РФ получать не служебные квартиры, а разовые социальные выплаты для покупки или строительства жилья.