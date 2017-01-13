Фото: caravan.su
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и генеральный прокурор Юрий Чайка обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой выделить деньги на обеспечение жильем сотрудников ведомств, пишет "Коммерсант".
В направленном главе государства письме отмечается, что на получение квартир претендуют 3 690 работников Генпрокуратуры, которые имеют стаж не менее десяти лет, а также 3 800 сотрудников СК РФ. Всего же на решение жилищных проблем работников обоих ведомств потребуется порядка 27 миллиардов рублей.
Отмечается, что из них 19 миллиардов необходимы на удовлетворение потребностей Генпрокуратуры, а 7,6 – СКР. Это связано с тем, что в прокуратуре рассчитывают норму на семью из трех человек, а в СКР – на одиночек.
Издание отмечает, что обращение Чайки и Бастрыкина переадресовали Минстрою и Минфину. Для удовлетворения запросов ведомств нужно внести в законодательство изменения, которые позволят сотрудникам Генпрокуратуры и СК РФ получать не служебные квартиры, а разовые социальные выплаты для покупки или строительства жилья.
Комментарии
Когда зарплаты от 50 тыс. И выше то таким надо единовременную выплату на квартиру. А когда зарплата в 10 тыс. Рублей то копите и может лет через 30 купите в ипотеку. Так у выше названных зп от 50 и выше а у простых работяг которых выше названные качумарят 10 тыс. Не выходит. Может ещё необходимо для выше названных открыть благотворительный фонд для поддержки следаков и прокуроров и бесплатно ещё в столовых кормить причём всю семью.
Зарплаты мизерные , ипотеки - неподъёмные ,- надо понять и помочь , иначе кто закон охранять будет ?
При уровне зарплат в данных ведомствах нет проблем взять ипотеку.
Наверное следаки и прокуроры самые нищие и малоимущие в стране. Все на крутых машинах в родительских коттеджах живут. По различным теплом странам разезжают в отпуск ах, которые им оплачиваются из бюджета страны за их очень напряжению работу один раз в год. Надо безусловно поддержать.
Надо правильно подавать новости. Гораздо читабельныы было бы так:
БАСТРЫКИН и ЧАЙКА ПРОСЯТ ПУТИНА ВЫДЕЛИТЬ 27 МЛРД РУБ. НА ЖИЛЬЕ СОТРУДНИКАМ, А МЯСО, ОГУРЦЫ, САХАР И КАРТОШКА ПОДЕШЕВЕЛИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ.
Так сразу без комментариев становится понятна ситуация в стране.
Сократить всех на 50 процентов и ничего не изменится в системе. Зато сколько средств сэкономится в том числе на квартирах которые никому не надо покупать. А вырученные финансы направили лучше бы на строительство новых домов и инфраструктуры в городах и районах для людей которые стоят в очереди на получение жилья уже многие годы. А также для переселения граждан из аварийного жилья. Вся инфраструктура постсоветского времени скоро развалятся.
скинемся братия и сестры! поможем обездоленным! ну а нам, смердам - в ипотеку!
Вот тогда выше названные будут давать юридическую оценку должностным лицам своего же государства почему не строили и не выдавали.
Срочно выделить и еще увеличить в раз пять, а то за 3900 тыр это не серьезно для таких верных и исполнительных работников! а иначе кто на холопов давить будет??? а казна не обеднеет еще пару сборов введем.
корупционеры. Одних в Москве повязали другие прижухли. Как в песне про гонщика Алонсе. всякие анзоры везут щебень на дачу прокурору и другое добро тоже.
Как в 12 стульях - это сироты
Женя 15:59, не ездят сейчас они по теплым странам. Табу наложили на это. Все в пределах Российской Федерации, откуда ты думаешь такой наплыв в Крыму и Сочи!
"Когда зарплаты от 50 тыс."
Есть и 100 тыс. -Можно за пару лет накопить на квартиру.
А если им не давать квартиры, то они уволятся?