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Во что веришь, то и сбывается: как суеверия и приметы влияют на нашу жизнь?

, ИА "Амител"
В пятницу, 13-го числа, мы рассказываем, как суеверия могут повлиять на качество вашей жизни

Черная кошка дорогу перебежала – к неприятностям, баба с пустыми ведрами – к ним же. Рука чешется – к деньгам, во сне зубы болели – к тяжелым болезням. Каждый из нас знает десятки примет и суеверий, и большинство людей в это верят. Так могут ли приметы и поверья влиять на качество нашей жизни и стоит ли в них верить?

"У меня сбывается"

Приметы – это правила, по которым мы живем с рождения, говорят психологи. Ну вспомните, как вам говорили в детстве: "Не свисти дома – денег не будет" или "Не клади шапку на стол – голова заболит". А еще нельзя давать деньги в долг, передавать нож из рук в руки, сидеть на пороге, давать мерить обручальное кольцо, а рассыпать соль – значит переругаться всей семье.

С одной стороны, приметы и суеверия помогают сделать нашу жизнь немного надежнее, говорят эксперты. "Мы считаем, что наш брак будет долгим и счастливым, если не играть свадьбу в мае, никому не давать обручальное кольцо и тому подобное. Если человек верит в приметы и они ему помогают, дают какую-то гарантию счастливого будущего, то ради бога, пусть верят", – считает психолог Анна Корчагина.

С другой стороны, фанатичное следование приметам и суевериям – это нездоровая тенденция. Таким образом человек пытается снять с себя ответственность за то, что происходит в жизни, отмечают профессионалы.

"У меня есть личная примета, которая работает только со мной: когда я поднимаюсь по лестнице, то первый шаг по ней делаю правой ногой. И ей же должна закончить подъем. Иначе сегодня что-нибудь неприятное может произойти. В пробку попаду, перчатку потеряю. Не поверите, но эта примета у меня сбывается ", – поделилась с Amic.ru мама двоих детей Анастасия.

На это психологи отвечают, что мы сами программируем на удачи и неудачи. По такому же принципу работает и счастливый билет в общественном транспорте: если цифры сложились в ту самую счастливую комбинацию, то мы верим, что нам сегодня повезет. И нам везет.

"Ох уж эти электронные проездные! Мне не хватает счастливых билетов, утром попался такой, и настроение улучшилось. И не то чтобы я в это верю, просто мелочь, а приятно", – говорит жительница Барнаула Ольга.

Что уж говорить про несчастную черную кошку, которая до сих пор считается символом неудачи.

"Когда мне дорогу перебегает черная кошка, я останавливаю автомобиль и жду, пока по дороге кто-то проедет. И только после этого продолжаю движение. Я стал так делать после того, как мне действительно не стало везти. Помню, мне кошка дорогу перебежала, я дальше поехал и попал в аварию. Не сильно пострадал – фару разбил и немного машину поцарапал. Но все равно неприятно. Так что я теперь на всякий случай перестрахуюсь", – рассказал порталу Amic.ru житель Барнаула Сергей.

Психологи объясняют такую "закономерность" очень просто. Мы сами склонны навешивать ярлыки. Если вы один раз отнесли черную кошку в "черный список", то все последующие контакты с бедным черным котом вам будут казаться негативными. С нами происходит то, во что мы верим.

Положительный пример

Однако есть и обратная сторона, когда суеверия и приметы работают на пользу.

"Я давно понял, что мысль материальна. Я свел все приметы к тому, что я получу деньги. Стал сны расшифровывать в сторону материального благополучия. И знаете, у меня действительно ушли финансовые проблемы. Потом мне предложили работу в другом городе за действительно высокую зарплату. Не думая, собрал вещи и переехал. Так что все, что происходит, – к деньгам", – рассказывает житель Санкт-Петербурга Павел.

И опять – с нами происходит то, во что мы верим. Мысли и настроение определяют наши поступки.

 

Напрасная вера

Слово "суеверие" происходит от "суе" (напрасно) и вера. И этим все сказано. Кто-то думает, что приметы и суеверия должны сделать нашу жизнь понятнее.

"Весьма распространенное мнение, что наши предки в это верили, а они не глупее нас были. Речь не об этом. Мы же не берем пример с наших предков во всем. Не живем в землянках, не готовим дома на костре. Поймите простую вещь: суеверия ничем вам не помогут, а вот навредить могут", – продолжает Анна.

Самое мистическое суеверие: нельзя праздновать сорокалетие. Это суеверие относится к религиозным. Число 40 ассоциируется с поминками и смертью. Считается, что отмечать 40 лет – это очень плохая примета.

Вера в приметы и следование им – во многом дело привычки. Сказали что-то и тут же плюнули три раза или по дереву постучали. Это происходит машинально. И тут же стало легче, мол, беду от себя отвели.

Самое интересное, что от суеверий сложно избавиться. Столько всего связано с числом 13. И чертовой дюжиной называют, и несчастья оно приносит. Астролог считает, что к 13-му числу люди зря относятся предвзято.

"По числовой нумерологии единица и тройка – очень доброе сочетание. Оно означает: земля, семья, быт, хозяйство, дом, корни, родина. То есть традиционно этот день призван напоминать нам о своих корнях и о своих предках", – рассказывает астролог Николай Пантелеймонов.

Что делать?

Разрушайте мифы, испытывайте суеверие "на прочность". Например, если через 30 минут ко мне не прилетит волшебник на голубом вертолете и не подарит 500 эскимо, значит, примета не работает.

А вот в хорошее верьте обязательно. Кстати, практически все люди, кого мы успели опросить, говорят, что левая рука действительно чешется к деньгам.


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Комментарии

13.01.2017 15:47
Filin

угу, особливо кошка, идущая куда-то по своим делам, портит все человечьи начинания

0  0
13.01.2017 16:05
- гость -

Создал мыслеформу "Срочно нужны 10 тысяч рубликов" Взял карточку и пошёл к банкомату и оба на сбылось.

0  0
13.01.2017 16:21
...

"Каждому по вере его" это слова настоящего пророка, а что касаемо зубов во сне, так вот если они выпадают - то это к смерти родственников.

0  0
13.01.2017 16:27
- гость -

13.01.2017 16:21 ... во что верить, то и сбывается...

0  0
13.01.2017 16:43
- гость -

Видимо мы с Сергеем как-то на Ядринцева друг против друга стояли, собрав пробку в обе стороны. А все из-за мерзкой черной твари, перебежавшей дорогу.

0  0
13.01.2017 16:51
- гость -

13.01.2017 16:27 - гость - . во что верить, то и сбывается...

сбывается не во что веришь, а правильно сформированное намерение

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