Органы следствия возбудили уголовное дело по факту гибели при пожаре в алтайском селе 32-летней женщины и ее 10-летней дочери, сообщили в региональном управлении СКР.

Речь идет о причинении смерти по неосторожности. Напомним, трагедия случилась 22 декабря в селе Новоповалиха Первомайского района.

В СКР отмечают, что причиной пожара стал газовый баллон, находящийся в доме. В ведомстве уточняют, что пришедшая в гости 58-летняя женщина с нарушением правил разместила редуктор, подводящий горючее к газовой плите от баллона, убрав с него резиновый уплотнитель.

В итоге газ стал поступать вне подводных шлангов к печи в жилое помещение и воспламенился от спички. В данный момент следователи собирают доказательства, подтверждающие вину женщины.