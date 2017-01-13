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Эксперты по ДНК-экспертизе опознали свыше 70 погибших в авиакатастрофе над Черным морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в бюро судебно-медицинской экспертизы.

По словам собеседника агентства, на данный момент завершена процедура идентификации более 70 погибших, а их родственники ознакомлены с результатами экспертизы. Источник также добавил, что работа по идентификации останков находившихся на борту Ту-154 Минобороны РФ продолжается.

Среди опознанных – Елизавета Глинка, известная также как доктор Лиза, руководитель Департамента культуры Минобороны Антон Губанков, художественный руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов, 10 членов экипажа, в том числе командир самолета, и девять представителей СМИ.

По словам источника, ориентировочно похороны пройдут 14, 16 и 17 января. По предварительной информации, 50 погибших похоронят на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, где ранее похоронили помощницу Антона Губанкова Оксану Бадрутдинову.

Доктора Лизу будут хоронить на Новодевичьем кладбище. По предварительной информации, ее похороны пройдут в понедельник, 16 января.