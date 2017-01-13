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Эксперты по ДНК-экспертизе опознали свыше 70 погибших в авиакатастрофе над Черным морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в бюро судебно-медицинской экспертизы.
По словам собеседника агентства, на данный момент завершена процедура идентификации более 70 погибших, а их родственники ознакомлены с результатами экспертизы. Источник также добавил, что работа по идентификации останков находившихся на борту Ту-154 Минобороны РФ продолжается.
Среди опознанных – Елизавета Глинка, известная также как доктор Лиза, руководитель Департамента культуры Минобороны Антон Губанков, художественный руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов, 10 членов экипажа, в том числе командир самолета, и девять представителей СМИ.
По словам источника, ориентировочно похороны пройдут 14, 16 и 17 января. По предварительной информации, 50 погибших похоронят на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, где ранее похоронили помощницу Антона Губанкова Оксану Бадрутдинову.
Доктора Лизу будут хоронить на Новодевичьем кладбище. По предварительной информации, ее похороны пройдут в понедельник, 16 января.
Комментарии
Там "тёрки" начались между родственниками семей погибших и МО.
К журналистам обратилась вдова одного из артистов Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова министерства обороны РФ, погибших в катастрофе направлявшегося в Сирию Ту-154, которая произошла 25 декабря. Она утверждает, что у родственников жертв катастрофы возник конфликт с Министерством обороны, которое выступает против проведения полноценной панихиды, несмотря на согласие иерархов Русской православной церкви. https://meduza.io/feature/2017/01/12/pravo-na-panihidu
калибру! у вас поразительная способность загадить любую тему, даже такую трагическую!
дед , не надо столько пафоса , иначе он превратится в фарс. * Почитали бы для начала , а потом, может, и не гадостью стало бы то,что вы влёт определили,как гадость.
калибру! пафос вы в чем увидели? в своих способностях или в том что тема сабжа трагическая?
дед , не развивайте .... , тема не о том. Вам дали ссылку , где описаны проблемы с погребением , вы , как истинный христианин , ведёте себя неприлично , посчитав за гадость то , что я предложил для чтения.