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В Мариинской больнице Санкт-Петербурга врач попросил истекающего кровью пациента с ножевым ранением "подождать". Происходящее снял на видео друг пострадавшего, пишет телеканал "360".

Другой друг раненого на повышенных тонах требовал немедленно оказать помощь пострадавшему, однако в ответ врач заявил: "Ругаться будешь дома, понятно? Рот закрыли и спокойно присели". Также к сотруднику медицинского учреждения подошла коллега и спросила: "Ножевое, что ли?"

На видео также снят отрывок, когда попросивший подождать врач попытался отобрать телефон. По словам автора ролика, потом врач "никого не звал, а стоял, беседовал и спокойно смотрел, как человек истекает кровью". "Остальные врачи проходили мимо, как будто ничего не видят", – цитирует его телеканал.

Друг пострадавшего рассказал, что мужчина получил ранение в ходе конфликта на улице. У него было проникающее ножевое ранение в живот, в результате которого задета почка. Подчеркивается, что по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в данный момент задержан.

В то же время пресс-секретарь больницы Марина Хитаришвили опровергла информацию о неоказании помощи мужчине, добавляет "360". По ее словам, причиной возникшего конфликта стало то, что пациента доставила не бригада скорой помощи, а его друзья.

Хитаришвили отметила, что в случае попадания в больницу на скорой врачи больницы знают, какой пациент к ним едет и его ждут. "Когда пациент попадает самотеком, о нем никто ничего не знает. Необходимо время, чтобы пришел врач нужного профиля. Никто не знает, откуда взялся пациент", – приводит ее слова телеканал. Также она объяснила, что доставка раненого самотеком является "форс-мажорной ситуацией" для больницы.

Пресс-секретарь отметила, что пациента доставили около 10:30, а спустя 10 минут он уже находился в реанимации, ему ставили наркоз. "То есть уже через 10 минут ему стали оказывать всю необходимую помощь. Это не попало на видео. Это было уже не так интересно тем людям, которые пришли и хамили врачам", – цитирует ее "360".

Хитаришвили назвала поведение друзей раненого не совсем корректным и отметила, что им нужно было спокойно найти врача, а не хамить и оскорблять персонал больницы. Также, по ее словам, медицинское сообщество не увидело в произошедшем некорректного поведения со стороны врачей. Отмечается, что сейчас пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации, однако медики отмечают положительную динамику.