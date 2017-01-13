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Алтайские коммунисты хотят вернуть себе здание Дома правосудия в Барнауле

, ИА "Амител"
Коммунисты взяли пример с Русской православной церкви

Фото: Алтайский строительный портал

Алтайские коммунисты намерены воспользоваться законодательством о реституции (возвращение имущества потомкам и другим правопреемникам) и вернуть себе здания и объекты, которые ранее находились в собственности КПСС. На такой шаг их сподвиг пример Русской православной церкви, которая с некоторых пор настаивает на возвращении в собственность зданий, утраченных в годы СССР.

В настоящий момент этим вопросом занимаются активисты Индустриального райкома КПРФ г. Барнаула, пишет Алтайский строительный портал.

"КПРФ является правопреемником КПСС, так же как Россия признает себя правопреемником СССР, – пояснил порталу первый секретарь Индустриального райкома КПРФ Барнаула Петр Понарин. – Русская православная церковь была признана законодателями правопреемницей Православной российской церкви, на основании чего стала бенефициаром церковной реституции, которая сегодня принимает огромные масштабы. И как бы представители церкви не обосновывали свои претензии словами о восстановлении исторической справедливости – все сводится к формуле: "верните нам то, что когда-то было нашим", независимо от того, кому эта собственность принадлежит сегодня. Этот же принцип следует отнести к правопреемнице КПСС, которая была собственницей множества объектов недвижимости, некоторые из которых, кстати, остались неприватизированными" .

Индустриальный райком КПРФ уже назначил ответственных за составление полного списка недвижимого имущества в Алтайском крае, на которое может претендовать КПРФ. Интересно, что в список попало здание Дома правосудия, в котором ранее располагался бывший краевой комитет КПСС. Также включено в реестр и здание Академии культуры и искусств, в его стенах ранее существовал барнаульский горком КПСС. Также заявляется, что именно на средства компартии были построены помещения, в которых сегодня располагается администрация Октябрьского района, Краевого дома политпросвещения на пр. Красноармейском, 36 и другие.

"В отличие от профсоюзов, компартии не удалось сохранить за собой право собственности на свои объекты недвижимости, но это не значит, что данное право не следует возвращать", – подчеркивает Понарин.

В настоящее время юристы компартии плотно изучают вопрос, каким именно образом можно вернуть партийную собственность.

Между тем в Санкт-Петербурге разгорается скандал вокруг передачи Исаакиевского собора в собственность РПЦ. О передаче заявил 10 января губернатор города Георгий Полтавченко. О совместной борьбе с этим решением уже заявили представители партий "Яблоко", "Справедливая Россия", ПАРНАС, "Открытая Россия" и "Партия роста". Кроме того, в Петербурге и Москве готовится целый ряд акций протеста. Уже около 100 тысяч человек подписали петицию с требованием не допустить передачи собора РПЦ.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

13.01.2017 17:38
- гость -

Куда конь с копытом, туда же и рак с клешнёй.

СТОИМОСТЬ ИСААКИЯ, За 2016 год Исаакиевский собор посетило 2,38 млн. человек. Из них богослужений – 18 тыс 400 человек или 0,78% За тот же год выручка собора составила 466 813 877 рублей. Из них стоимость билетов 436 588 720 рублей или 93% Вот за что хочется забрать за Исаакий – 7, 276 миллионов долларов в год. Ну а расходы – скажете вы, расходы – ведь РПЦ уже дотации просит!!! А расходы собора 219 млн рублей. Все равно музей имеет доход – 466-219=247 млн рублей или 4 млн долларов в год.

Цена вопроса очень, очень большие бабки. А сарай на пр Ленина в виде "Дома Правосудия" стоимости не имеет. Рано Петя возбудился до выборов далеко

0  0
13.01.2017 17:42
CALIBR

Смешные люди.

0  0
13.01.2017 17:53
- гость -

а что им мешает 17й год настал, давай, в перёд "земля-крестьянам, вода-матросам"

0  0
13.01.2017 17:53
Deckman

Что попы, что коммунисты, одного деревца яблоки. И те, и другие - рвачи и барыги обыкновенные, оболванивающие тупые массы.

Следующий шаг, я так понимаю - возвращение всех потомков "дворян" из-за границы, уехавших туда во время революции, и предъявление ими требований вернуть им все, что у них было конфисковано большевиками (причем с процентами, набежавшими за эти 100 лет)?

0  0
13.01.2017 17:54
ППС

За период правления КПСС на Алтае из карты населенных пунктов исчезли тысячи деревень больших и малых, были разграблены многочисленные храмы, уничтожены и разорены крепкие, работящие семьи и пр. Кто за это в ответе?

0  0
13.01.2017 17:55
Гонец из Пензы

зря они правопреемниками КПСС признались. тогда с них и спросить можно - почему так руководили и направляли, что СССР развалили, где золото партии? и т.д.

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13.01.2017 17:57
Гонец из Пензы

Предлагаю объявить незаконным Манифест об отмене крепостного права и всех холопов вернуть хозяевам

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