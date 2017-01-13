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Органы опеки и попечительства совместно с полицейскими в Москве изъяли из приемной семьи 12 детей. По предварительной информации, все они инфицированы ВИЧ, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

Сотрудник пресс-службы отметил, что выясняются все подробности. "Привлечены все профильные службы. Юристы аппарата уполномоченного выехали на место", – цитирует его агентство.

Также собеседник уточнил, что изъяты лишь приемные дети, один родной ребенок оставлен в семье.

Иных подробностей о семье и источнике инфицирования приемных детей ВИЧ источник не привел. Официальные комментарии со стороны правоохранителей и Минздрава агентство пока не получило.

В то же время Life со ссылкой на пресс-секретаря департамента соцзащиты Москвы Анну Шаповалову добавляет, что были побои. Издание отмечает, что сейчас дети в безопасности.