Китайский язык стремительно набирает мировую популярность. Многие работодатели заявляют о его знании как об обязательном требовании при устройстве на работу, поэтому важно уже со школьной скамьи начать постигать азы речи жителей Поднебесной. Алтайский государственный технический университет имени Ползунова приглашает учащихся с первого по одиннадцатый класс на курсы китайского языка.

Занятия начнутся 30 января. Их будут проводить два раза в неделю преподаватели вуза, которые имеют большой опыт работы на языковых курсах. Всех учеников разделят на возрастные группы, что поможет лучшему усвоению материала.

Расписание занятий:

1−4 классы – понедельник, среда с 15.30 до 17.00 8−11 классы – вторник, четверг с 17.00 до 18.30 8−11 классы – пятница, суббота с 17.00 до 18.30

Записаться на курсы можно по телефону: 29−07−37.