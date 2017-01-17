Китайский язык стремительно набирает мировую популярность. Многие работодатели заявляют о его знании как об обязательном требовании при устройстве на работу, поэтому важно уже со школьной скамьи начать постигать азы речи жителей Поднебесной. Алтайский государственный технический университет имени Ползунова приглашает учащихся с первого по одиннадцатый класс на курсы китайского языка.
Занятия начнутся 30 января. Их будут проводить два раза в неделю преподаватели вуза, которые имеют большой опыт работы на языковых курсах. Всех учеников разделят на возрастные группы, что поможет лучшему усвоению материала.
Расписание занятий:
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1−4 классы – понедельник, среда с 15.30 до 17.00
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8−11 классы – вторник, четверг с 17.00 до 18.30
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8−11 классы – пятница, суббота с 17.00 до 18.30
Записаться на курсы можно по телефону: 29−07−37.
Комментарии
а взросликам можно?
Конечно,1−4 классы – понедельник, среда с 15.30 до 17.00
конечно,1−4 классы – понедельник, среда с 15.30 до 17.00
спонсор Комитет госбезопасности Китая
а ничо,что многие во вторую смену учатся?
Ируся, не каждому дано выучить китайский
видимо,да.....
Это тут? http://altstu.ru/structure/unit/fdp/news/12335/
и еще. школу же с год назад вроде на одну смену переводили. не осуществилось?
Многие в 2 смены.
Оптимист учит английский, пессимист китайский, а реалист - автомат калашникова.
еще такой вопрос, а кто будет возить детей с 1-4 класс? или я одна такая мама-работающая? а все остальные обеспеченные сидят дома с детьми и у каждой есть машина
скоко стоит?
Для пенсионеров есть курсы?
- гость - 17 января 2017 г. 13:51 еще такой вопрос, а кто будет возить детей с 1-4 класс? или я одна такая мама-работающая? а все остальные обеспеченные сидят дома с детьми и у каждой есть машина --- наймите гувернантку
наймите гувернантку ============================ наймите гувернантку-китаянку, носитель языка лучше .