Фото: Вячеслав Мельников

В столице Алтайского края в пятницу, 13 января, прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню российской печати. Мероприятие прошло в Государственной филармонии Алтайского края. Так, в рамках церемонии были вручены премии губернатора Алтайского края, а также премии ежегодного творческого конкурса среди средств массовой информации на лучшее освещение деятельности Алтайского краевого Законодательного Собрания и представительных органов муниципальных образований Алтайского края в 2016 году. Александр Карлин не смог побывать не мероприятии, поэтому награждал представителей СМИ его заместитель Виталий Снесарь. Также на церемонии был спикер АКЗС Александр Романенко.

Показываем лучшие фото с мероприятия. Кстати, одну из премий от АКЗС получила журналист нашего сайта Александра Черданцева. Мы поздравляем ее с этим замечательным событием.