Фото: instagram.com

Экс-солистка группы "Лицей" Жанна Роштакова умерла у себя дома во Владивостоке. О ее кончине сообщил исполнитель Прохор Шаляпин в своем аккаунте Instagram, пишет "Лента.ру".

Он отметил, что дружил с погибшей с 1999 года, с музыкальной передачи Первого канала "Утренняя звезда", в которой Роштакова также участвовала.

Шаляпин рассказал, что 33-летняя певица скончалась через несколько часов после телефонного разговора с ним. Он отметил, что женщина рассказала ему о планах переехать в российскую столицу.

Также певец заявил, что причиной смерти Роштаковой стал бытовой несчастный случай: она лежала в ванне, и ей на голову упала полка. Поскольку кроме нее в доме никого не было, ей не смогли оказать своевременную помощь. Тело Роштаковой нашли лишь спустя сутки, отметил Шаляпин.

Певица являлась лауреатом молодежной премии "Хрустальная нота" 1997 года, а также победителем конкурса старшей вокальной категории "Утренняя звезда" 1999 года в Юрмале. Какое-то время она была солисткой в поп-группе "Лицей".