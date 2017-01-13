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Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил на Гайдаровском форуме, что Россия, возможно, не станет продлевать контрсанкции после 31 декабря в случае потепления отношений с Западом, передает ТАСС.

"Как будет развиваться политическая повестка? Придет новая администрация США, как это будет развиваться в их диалоге США — Евросоюз, как они будут говорить с нами", — цитирует его агентство. Вице-премьер напомнил позицию главы государства, согласно которой Россия готова всегда к открытому диалогу. Шувалов отметил, что в своей работе думает о таком периоде — до 31 декабря 2017 года — и советует всем игрокам готовиться к этому сценарию. "Произойдет продление, не произойдет — это политическая повестка", — добавил он.

Вице-премьер отметил, что производители не должны рассчитывать, что государство после отмены контрсанкций применит протекционные меры. Шувалов подчеркнул, что "будет призыв к правительству защитить экономически", однако "это не должно произойти".

Шувалов полагает, что после отмены контрсанкций в Госдуму и региональные парламенты последует "очень жесткий запрос" о защитных мерах отечественных производителей от западных товаров, которые начнут поступать на рынок после отмены санкций.

По мнению вице-премьера, "пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие или контрсанкции, во всяком случае в моей работе, мне и министру сельского хозяйства и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены". Он отметил, что даже в случае, если этого не произойдет, будет иная задача, в которой также будут "как-то работать", однако это создаст долгосрочные проблемы. "Все игроки на рынке сейчас уже привыкнут к таким ограничениям и это очень плохо", — заключил Шувалов.