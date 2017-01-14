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Алтайский край в субботу, 14 января, ожидают снегопады и мороз, сопровождаемые весьма сильными порывами ветра.

"В большинстве районов снег, в утренние часы местами туман, изморозь, на дорогах гололедица", — информирует региональный Гидрометцентр.

Днем по краю -9…-14 градусов, в отдельных районах -14…-19 градусов. Ветер южный четыре-девять метров в секунду с усилением днем по югу до 10-15 метров.

В Барнауле в субботу временами снег, гололед. Температура в регионально центре -12…-14 градусов. Ветер южный до 11 метров в секунду.