Фото: properm.ru
Алтайский край в субботу, 14 января, ожидают снегопады и мороз, сопровождаемые весьма сильными порывами ветра.
"В большинстве районов снег, в утренние часы местами туман, изморозь, на дорогах гололедица", — информирует региональный Гидрометцентр.
Днем по краю -9…-14 градусов, в отдельных районах -14…-19 градусов. Ветер южный четыре-девять метров в секунду с усилением днем по югу до 10-15 метров.
В Барнауле в субботу временами снег, гололед. Температура в регионально центре -12…-14 градусов. Ветер южный до 11 метров в секунду.
Комментарии
А элитный дом на ул. Партизанская 92 уже скоро сутки сидит без электроэнергии. Друзья просят помочь.