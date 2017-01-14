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Создание крещенского городка стартовало в столице Алтайского края – одновременно с этим жителей Барнаула предупредили, что на церковный праздник на лед будут одновременно выпускать не более 80 человек.

Работы по возведению купели в районе Речного вокзала стартовали накануне. В мэрии региональной столицы рассказывают, что на Крещение, которое празднуется 19 января, здесь будут дежурить спасатели и медики. Желающие окунуться в ледяную воду могут затем погреться в банях. Также горожане смогут попить чаю и кофе.

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Отдельно в горадминистрации отметили, что толщина льда на Оби составляет 50 сантиметров. Поэтому решено одновременно пропускать на лед не более 80 человек.

Купели в Барнауле также будут организованы на озере Пионерском и в Казенной Заимке. Чин водосвятия в этом году будет проведен у Речного вокзала и в Казенной Заимке.