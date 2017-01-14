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Из Барнаула в солнечную Среднюю Азию: автобусы в Бишкек запускают 25 января

, ИА "Амител"
Выезды будут осуществляться каждую неделю по средам

Фото: tvtomsk.ru

Автобусное сообщение между Барнаулом и Бишкеком возобновляется с конца текущего месяца.

Как сообщили в пресс-службе барнаульского автовокзала, рейсы будут ходить по средам с 25 января.

В данном случае речь идет о маршруте, стартующем из Томска. Затем автобус следует в краевую столицу, а после направляется в Бишкек.

Билеты продаются во всех кассах автовокзала и на сайте e-traffic.ru за 10 дней до отправления.
 


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Комментарии

14.01.2017 08:36
- гость -

Здравствуй Алькаида !!!

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14.01.2017 09:07
розовая кофточка

Доброе утро, Барнаул!!

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14.01.2017 09:51
NiGHT

этож сколько ехать то, а как спать, как есть, как в туалет ходить ? не, я в курсе, что с мигрантами у нас не принято церемониться, но это уже перебор. двое суток на ногах.

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14.01.2017 10:01
- гость -

Ну а чо - был даже автобус Бишкек - Красноярск. И Новосибирск - Германия был.

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14.01.2017 11:39
Rogue Stray

NiGHT зарегистрированный 14 января 2017 г. 09:51 ... это уже перебор. двое суток на ногах. _____________ Не на ногах, а на ж...

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