Фото: tvtomsk.ru
Автобусное сообщение между Барнаулом и Бишкеком возобновляется с конца текущего месяца.
Как сообщили в пресс-службе барнаульского автовокзала, рейсы будут ходить по средам с 25 января.
В данном случае речь идет о маршруте, стартующем из Томска. Затем автобус следует в краевую столицу, а после направляется в Бишкек.
Билеты продаются во всех кассах автовокзала и на сайте e-traffic.ru за 10 дней до отправления.
Комментарии
Здравствуй Алькаида !!!
Доброе утро, Барнаул!!
этож сколько ехать то, а как спать, как есть, как в туалет ходить ? не, я в курсе, что с мигрантами у нас не принято церемониться, но это уже перебор. двое суток на ногах.
Ну а чо - был даже автобус Бишкек - Красноярск. И Новосибирск - Германия был.
NiGHT зарегистрированный 14 января 2017 г. 09:51 ... это уже перебор. двое суток на ногах. _____________ Не на ногах, а на ж...