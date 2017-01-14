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Квартиру с тремя лоджиями в центре Барнаула продают за 13 млн рублей. Фото

, ИА "Амител"
Жилье площадью 170 квадратов находится в пятиэтажке на проспекте Социалистическом

Фото: avito.ru

Квартиру площадью 170 квадратных метров с теплыми полами и электрическим камином продают в Барнауле за 13 миллионов рублей.

Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, в квартире сделан дорогой ремонт, есть два санузла, три лоджии.

Жилье расположено на втором этаже кирпичной пятиэтажки по адресу проспект Социалистический, 45.

"Парковочное место во дворе, охраняемая территория, детская площадка", — также говорится в объявлении.


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Комментарии

14.01.2017 07:26
- гость -

Фото лоджий и еще одного санузла где? А то не уверен ехать ли смотреть эту гостинку.

0  0
14.01.2017 08:00
- гость -

Ну что за смешная цена, что за убогий дизайн,что за безпонтовая мебель? Хорошо, что Я сразу после НГ купил Себе домишко за 26 Наших рублей- и не жужжу! Правда то ТРЦ дальше на 376м ехать, но на своём новёханьком джыпе я этого даже не замечаю.Забитые парковки правда уже задолбали-когда уже у народишка деньги кончятся?

0  0
14.01.2017 08:20
Сосед

А элитный дом на ул. Партизанская 92 уже скоро сутки сидит без электроэнергии. Друзья просят помочь.

0  0
14.01.2017 08:45
- гость -

14.01.2017 08:20 Сосед А элитный дом на ул. Партизанская 92 уже скоро сутки сидит без электроэнергии. Друзья просят помочь.

Сосед, да ты уже в каждой новости! А мы чем помочь сможем? кабель им кинуть? Или материально жильцам элитного дома? Или позвонить в Барнаулгорэлектро?

0  0
14.01.2017 08:47
- гость -

Сосед А элитный дом на ул. Партизанская 92 уже скоро сутки сидит без электроэнергии. Друзья просят помочь.

тамбовский волк им друг

0  0
14.01.2017 09:02
- гость -

14.01.2017 08:47 - гость - Сосед А элитный дом на ул. Партизанская 92 уже скоро сутки сидит без электроэнергии. Друзья просят помочь.

тамбовский волк им друг

Да ладно Вам так злиться, у людей реально холодильники размораживаются. А вдруг кому-то надо небулайзер включить для лечения и это не шутка. Только реально не могу понять, чем мы должны им помочь. У нас в самой середине январских каникул вышел из строя домофон. Причём он работал, но срабатывало всего несколько ключей из всего подъезда. Телефон организации не отвечал, праздники ведь. Так мы во-первых договорились, что отключать домофон и подъезд оставлять открытым не будем. А во-вторых наши активные бабушки нашли таки мобильный телефон мастера. И домофон был починен в тот же день!

0  0
14.01.2017 09:33
- гость -

если холодильник не открывать- то не разморозится! для этого в холодильнике специальная тара с реагентом, а продукты пусть на свои элитные лоджии перетаскают!

0  0
14.01.2017 10:16
- гость -

Как в доме культуры

0  0
14.01.2017 10:19
- гость -

или в музее нежилом!((( сейчас совершенно другой дизайн квартир, какой дурак это купит за 13 лямов((((

0  0
14.01.2017 10:37
- гость -

Опять дебильная кафельная ступенька в ванной комнате и рядом для надёжного пробития головы - стенка из того же кафеля с кучей углов. Опять идиотская барная стойка, годящаяся только для развешивания грязных полотенец. Только они хреново держатся на ней. Опять кретинский потолок с лепниной и кучей уровней с дурацкой подсветкой.

0  0
14.01.2017 10:43
Гость

Обстановка дома времён сталинского ампира. Но что тогда здесь делает столик из IKEA? В общем, граждане, кому нет 60, такой стиль не поймут и не купят. Жильё для богатых пенсионеров

0  0
14.01.2017 10:46
гость

Потолок в кухне кстати нормальный вполне. Только он в этот интерьер не вписывается

0  0
14.01.2017 11:10
- гость -

как-то глупо претендовать на элитность с картонными городушками на потолке, дырами стенах с гордым названием "ниши". Взгяните на жилье той же ценовой категории в сша, например. А мебель, как раз, хорошая, дорогая. Псевдолепнина и обилие картонок вносит дешевизну в неплохой, по сути, интерьер.

0  0
14.01.2017 11:33
- гость -

Щас появится Берти и выступит против сложившегося в обсуждении тренда. То есть, если квартира признана плохой, Берти найдёт положительные моменты, и наоборот - обосрёт, если в целом народ одобрил. Итак, ждём выхода маэстро!

0  0
14.01.2017 12:24
- гость -

Кстати, да, все эти ступеньки, выступы с острыми углами в мокрой ванной комнате очень опасны. А если ребёнка на руках несёшь, не дай Бог подскользнуться. И почему плитка такая дешёвая. Сейчас такой выбор плитки, и 10 лет назад тоже можно было купить приличный дорогой кафель.

0  0
14.01.2017 12:26
ПлохойХорошийЗлой

"Опять дебильная кафельная ступенька в ванной комнате..." Эта ступенька для увеличения угла стока канализации...но в квартирах размером меньше этой ванной такой проблемы конечно нет

0  0
14.01.2017 12:27
- гость -

а зачем в коридоре в углу стоит писающий мальчик? типа, сюда тоже пиписать не возбраняется?

0  0
14.01.2017 12:48
- гость -

удачьники высказались-всё НЕ ТАК! Слово за неудачьниками-давайте,куроголовые расскажыте о своих фантазиях, и кулинарных пристрастиях?

0  0
14.01.2017 12:57
- гость -

- гость - 14 января 2017 г. 08:00 --- 26 млн? нищеброд я за 50млн купил. и еще дальше от города. и джип у меня еще круче

0  0
14.01.2017 13:38
12:57

Ну поздравляю коллега-значит ты в силовой структуре ещё работаешь , а я то уже нет, но я пенсию снял, и купил(домик) , а джыпик я купил ещё когда дослуживал! Всех благ тебе коллега в защите Конститутационых благ наших граждан, и НациАнальных достояний РФ-береги себя, и свой жыпу!

0  0
14.01.2017 14:51
- гость -

- гость - 14 января 2017 г. 08:00 --- 26 млн? нищеброд я за 50млн купил. и еще дальше от города. и джип у меня еще круче

А я за 150 млн. купил на скале над морем, и катер у меня в бухте под скалой, и в бухту спустится только по лестнице с моего участка можно, и вертолет мой круче вашего жипа.

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14.01.2017 15:53
гость

победил 14:51! у него(нее) с фантазией лучше всех!

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15.01.2017 11:12
- гость -

у него денег куры не клюют

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15.01.2017 12:25
- гость -

Вы такие крутые, купите у меня дом на границе с Казахстаном.Вам один фиг денег некуда девать, будет дача в 100м2, а мне край переехать надо. И всего 1 500 000р. У нас многие в жилье нуждаются, берут в кредит халупы за 200-300 тысяч, на лучшее нет денег. Дороже этого очень трудно продать.

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