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Квартиру с тремя лоджиями в центре Барнаула продают за 13 млн рублей. Фото

, ИА "Амител"
Жилье площадью 170 квадратов находится в пятиэтажке на проспекте Социалистическом

Фото: avito.ru

Квартиру площадью 170 квадратных метров с теплыми полами и электрическим камином продают в Барнауле за 13 миллионов рублей.

Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, в квартире сделан дорогой ремонт, есть два санузла, три лоджии.

Жилье расположено на втором этаже кирпичной пятиэтажки по адресу проспект Социалистический, 45.

"Парковочное место во дворе, охраняемая территория, детская площадка", — также говорится в объявлении.


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Комментарии

14.01.2017 07:26
- гость -

Фото лоджий и еще одного санузла где? А то не уверен ехать ли смотреть эту гостинку.

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14.01.2017 08:00
- гость -

Ну что за смешная цена, что за убогий дизайн,что за безпонтовая мебель? Хорошо, что Я сразу после НГ купил Себе домишко за 26 Наших рублей- и не жужжу! Правда то ТРЦ дальше на 376м ехать, но на своём новёханьком джыпе я этого даже не замечаю.Забитые парковки правда уже задолбали-когда уже у народишка деньги кончятся?

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