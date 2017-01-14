Фото: avito.ru

Квартиру площадью 170 квадратных метров с теплыми полами и электрическим камином продают в Барнауле за 13 миллионов рублей.

Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, в квартире сделан дорогой ремонт, есть два санузла, три лоджии.

Жилье расположено на втором этаже кирпичной пятиэтажки по адресу проспект Социалистический, 45.

"Парковочное место во дворе, охраняемая территория, детская площадка", — также говорится в объявлении.