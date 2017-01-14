Фото: avito.ru
Квартиру площадью 170 квадратных метров с теплыми полами и электрическим камином продают в Барнауле за 13 миллионов рублей.
Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, в квартире сделан дорогой ремонт, есть два санузла, три лоджии.
Жилье расположено на втором этаже кирпичной пятиэтажки по адресу проспект Социалистический, 45.
"Парковочное место во дворе, охраняемая территория, детская площадка", — также говорится в объявлении.
Комментарии
Фото лоджий и еще одного санузла где? А то не уверен ехать ли смотреть эту гостинку.
Ну что за смешная цена, что за убогий дизайн,что за безпонтовая мебель? Хорошо, что Я сразу после НГ купил Себе домишко за 26 Наших рублей- и не жужжу! Правда то ТРЦ дальше на 376м ехать, но на своём новёханьком джыпе я этого даже не замечаю.Забитые парковки правда уже задолбали-когда уже у народишка деньги кончятся?