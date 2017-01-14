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Президент США Барак Обама подписал указ о продлении на год антироссийских санкций. Этот шаг продиктован ситуацией на Украине. Об этом пишет "ТАСС".
"Я постановил, что необходимо продолжать режим чрезвычайного положения в соответствии с указом 13660 в отношении Украины", — сказано в заявлении.
В Америке считают, что политика России представляет угрозу для национальной безопасности США.
Отметим, что всего в США было подписано три указа о санкциях. В санкционные списки попали российские чиновники, а также представители правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича и крупные бизнесмены и главы ДНР и ЛНР.
Комментарии
А элитный дом на ул. Партизанская 92 уже скоро сутки сидит без электроэнергии. Друзья просят помочь.
Ну а горэлектро им не могут помочь?
Отменили апартеид на свою ж*пу
Вот Казимир то обрадуется
14.01.2017 08:19 Сосед А элитный дом на ул. Партизанская 92 уже скоро сутки сидит без электроэнергии. Друзья просят помочь.
воду им ещё отрубить ...
А че там элитного? Панелями обшили, а к дому не припарковаться ))) Таких домов на каждом углу. Поэтому как и везде, проблемы бывают. Вот если бы друзья жили в Кремле, и там свет отрубило!
08:46 , Президент сказал что санкции нас закаляют и поднимают с колен,а вот ты,похоже,согласен на карачках жить.Не возражаю.
когда уже эта хромая утка ухромает-ДА бося?
когда уже эта хромая утка ухромает-ДА бося? ++++++++++++++++ Эта "труфальдина из бергамЫ" уже не торт ,- перешёл на нелегальное положение ,боясь быть заплёванным за позитиФФ по Трампу. )